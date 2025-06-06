政府向市建局批出紅磡庇利街及將軍澳第137區用地助融資借貸　收1000元象徵式地價租期50年 (11:39)

行政會議對批地訂出明確要求，包括要求市建局善用兩幅用地作為其資產，藉此提升融資借貸能力，在未來數年維持市區重建的動力，包括由現在到2027至28年，就已開展的6個重建項目收購。巿建局亦須聯同政府檢討和優化其運作和財政模式，並須在2026年內建議如何加強樓宇復修，以延長舊樓的可使用年期，降低重建的迫切性。

市建局對批地表示歡迎，認為可豐富局方的資產組合，並增強融資能力，以應對未來數年在推動舊區更新工作所需的現金流，相信可提振市場信心，有助進行另一輪的對外融資。市建局亦說，將聯同規劃署籌備向城規會申請引劃庇利街用地，並會就將軍澳第137區用地進行全面研究。

庇利街用地淨面積約7610平方米，以總地積比率9計算，可建總樓面面積約68490平方米，可提供「政府、機構或社區」設施，並與毗鄰海心公園結合提供公眾休憩用地；該用地本預留作學校用途，教育局經檢視後認為可釋放用地作其他用途。

將軍澳用地淨面積約9.15公頃，以總地積比率7.8計算，可建總樓面面積約713700平方米。有關住宅用地原預留作公營房屋發展，政府經考慮房委會項目優次變動，加上未來十年公營房屋土地供應充足，相信將土地批予市建局不會影響目前十年期公營房屋的整體供應目標。另外，發展局說，將軍澳第137區仍有約42公頃土地預留作房屋發展，可靈活調配用作公營或私營房屋，政府會因應市場需要，適時和適度調節當區公私營房屋比例。

發展局長甯漢豪說，大規模重建項目涉及龐大的收購開支，加上近年物業市道偏軟，市建局項目出現「高買低賣」情况，影響其現金流。她續說，以象徵式地價批撥土地向來是政府對市建局的主要支援措施之一，相信向市建局批出兩幅用地能惠及社區，如庇利街用地可與市建局在九龍城一帶的重建項目產生協同效應；而將軍澳用地則因應房委會的項目優次變動而延後原先房屋發展，現批予市建局可適時善用該土地資源。