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男督察駕車衝紅燈撞私家車令乘客骨折　判200小時社服令 (11:11)

29歲男督察涉去年下班駕車時講電話埋怨工作，不久後「衝紅燈」撞向另一輛私家車，使該車男乘客肋骨骨折。男督察早前否認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，受審後被裁定罪成，案件今（6日）於沙田裁判法院判刑。裁判官施祖堯指，案發時被告並非趕時間，接納他因疏忽犯案，決定採納感化報告建議，判處200小時社會服務令。

被告王昶然（29歲，警務督察）否認於2024年8月3日在沙田圍路與沙田路交界危險駕駛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害。

施官早前裁決時稱，事發時紅燈已亮起8秒，被告有時間看燈號，不論他未察覺到紅燈，抑或看了兩至3次也看錯，均屬非常嚴重的疏忽。施官稱，被告的行為造成人命傷亡的風險非常高，其駕駛態度亦遠遜於小心駕駛者，終對事主造成嚴重傷害，裁定他罪名成立。

辯方早前已向法庭求情，施官今判刑前表示，經考慮相關案例及感化報告等，打算採納報告建議判刑。辯方大律師傅昶生稱，若法庭採納報告建議，他「冇咩特別嘢要講」，僅補充被告當時駕駛的私家車，是由被告母親在2013年購買，事發後她不想被告再駕車，遂把車「劏咗」。

施官判刑時稱，案發時被告並非趕時間，接納他因疏忽犯案；施官另基於傷者在事發即日出院等因素，判處被告接受200小時社會服務令、停牌2年，以及自費完成駕駛改進課程。

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