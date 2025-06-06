黃恩諾：皇后山邨食水瀝青料來自88年所建上游水管　三年前洗喉管時未清 (10:37)

黃恩諾於港台節目《千禧年代》說，皇后山邨上游約2.6公里位置有一段於1988年鋪設的供水喉鋼管，相信今次發現的瀝青來自該鋼管，並由2022年殘留至今。他稱，皇后山邨於2022年發生類似事件後，水務署及房署已沖洗喉管，惟沉積物一般有兩層，其中表面一層較易隨水流揚起、另一層則較固定，料當時未沖起的一層沉積物隨時間細化並浮在水面。

至於預計何時瀝青等可完全消失，他重申，房署已在每幢樓宇安裝0.1毫米濾網，喉管亦逐漸乾淨。對於全港尚有700公里喉管使用瀝青塗層，黃恩諾說，有關喉管均已安裝0.1毫米濾網，長遠計劃更換。

黃恩諾昨日在記者會表示，市民關注食水安全無可厚非，承認表達上「可以下次講得好啲」。他今補充說，首度回應時僅說明食水可安全飲用，認為當時可再「講多少少」，交代署方已進行的測試，以釋除市民疑慮。

香港喉管從業員總會主席趙建強於同一節目表示，皇后山邨附近有些舊喉管，其中一個可能性是安裝新喉時與舊喉有些碰撞，導致沉積物，難估計何時可沖走所有沉積物。至於瀝青及樹脂一般使用多久才會剝落，他稱，難列明使用壽命，但水經過時會不斷摩擦塗層。