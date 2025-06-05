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20歲青年否認強姦及非禮女網友　涉3罪受審 (20:44)

一名20歲青年去年涉嫌與女網友聚會後把女方載到自己寓所非禮和強姦，他否認共3項控罪，案件今（5日）在高等法院開審。女事主供稱，被告在單位內對自己「又揸又摸」，她嘗試阻止不果，其後因體力透支睡著，醒來時發現被告正強姦她。據控辯雙方承認的事實，法醫在事主的下體找到被告的精液和DNA，被告警誡下承認有發生性行為，但沒有強姦事主。

被告鄧學銘（20歲）被控2項猥褻侵犯罪及1項強姦罪，指他於2024年4月21日，在九龍太子運動場道10號格蘭大廈一單位，兩度非禮及強姦女子X。

控方開案陳辭指，被告與X透過Instagram結識，案發前一天被告駕車接載X和其他友人到將軍澳聚會。翌日清晨，X要求被告載他回家，被告卻把X帶至其住所，稱需先休息。X在單位看見被告父親，被告著X入房休息，其後突然從後箍頸，再撫摸X胸部並指插她下體。X在掙扎過程因太疲累而睡著，醒來時發現被告在自己身上，更強迫她口交和強姦她。

X透過視像作供，指當日她原本在房內睡覺，被告卻爬到她身邊對她「又揸又摸」，其後更強姦她；過程中她嘗試推開被告和大聲叫停對方，但不成功。X指完事後發現被告沒有使用安全套，因而哭了起來；被告有向她道歉，承諾幫她購買避孕藥。X事後將事件告知母親和朋友，報警處理。審訊明續。

相關字詞﹕非禮 強姦 高等法院

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