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傳理系畢業生暴動動成申上訴許可被拒　官指無合理上訴理由 (19:17)

一名傳理系畢​業生於2019年國慶日港島衝突中被捕，2024年經審訊後被裁定暴動罪成，判囚4年。該畢​業生不服定罪並提出上訴許可申請，又指案發時只是在場拍照，目的是累積作品，為成為攝影記者做準備。上訴許可申請於今年3月被駁回，上訴庭法官潘敏琦今（5日）頒下判案理由書，指該畢​業生沒提出任何合理可供辯的上訴理由，而且他的拍攝手法未能支持他想展示新聞觸覺的說法。

上訴人梁家樂（判刑時26歲）由大律師石書銘代表。上訴方的上訴理由包括，原審法官錯誤地裁定唯一不可抗拒的推論是，梁有參與暴動及懷有參與暴動的主觀意圖。上訴方指出，梁在現場或是純粹為了拍照，參與暴動並非唯一合理推論。潘官在判辭中稱，梁有頗長時間混在示威者中拍攝，而他拍的照片大部分是顯示示威者的背面，這未能支持上訴方所指，梁拍攝社會事件來顯示新聞觸覺的說法。

潘官指，雖然梁不可能走到示威者前方要求他們「V住手勢咁影」，但主要拍攝傘陣進攻等震撼效果，是具有立場而非全面的攝影記錄。潘官稱，原審法官裁斷梁與參與暴動者陣線一致，這判斷沒任何剛愎武斷之處。​潘官指，梁供稱過往發現有催淚煙便會離去，案發時卻沒離去，反而拍攝多張照片，有自相矛盾之嫌。

上訴方又稱，原審法官錯誤地純粹以梁身在現場，裁定他參與暴動，而且案情中有令定罪裁決並不穩妥的潛在疑點。潘官回應指，原審法官已考慮整體案情，當中環境證供的疊加效應是壓倒性的。潘官因而駁回梁的上訴許可申請。

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