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的士車隊BigBoss Taxi料下月底前全面投入服務　成首間加入八達通「Call車易」平台 (19:18)

八達通今（5日）宣布，與早前獲發牌之一的士車隊「BigBoss Taxi」合作，該車隊將成為首間加入八達通「Call車易」平台的車隊。被問及該平台的推出時間，八達通交通業務主管鄧翠珊稱現正與其他的士車隊洽談，當有進展及推出時間表時，會適時公布。BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒表示，車隊將於下月底前全面投入服務，將提供個人化點對點服務。

「Call車易」平台將不同車隊整合於八達通應用程式內，乘客毋需下載或登記其他應用程式；平台功能內置在於八達通App，支援八達通卡、手機八達通或八達通銀包線上付款。

另外，八達通亦為 BigBoss Taxi車隊以及其他車隊推出「八達通落袋易」司機薪金車資結算系統，可減少車隊在薪資結算上的人力和時間成本。該系統毋須受銀行假期限制，司機可將收入轉到商用版八達通帳戶，增值八達通，確保資金流動更靈活。目前，「八達通落袋易」已試行，並計劃擴展至BigBoss Taxi約300名司機，八達通亦計劃將此服務推廣至更多車隊。

BigBoss Taxi 6座豪華商務車料收預約費　惟難以一概而論

BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒表示，車隊將於下月底前全面投入服務，將提供個人化點對點服務，並有24/7控制室，方便調動車輛及人員管理。他提到，車隊的6座豪華商務車將收取一定預約費，而計算公式會參考每公里及每分鐘價錢、隧道費等，故預約費難以一概而論；混能及電動的士收費則會較貼近市場上正收取的費用。被問及車隊目前的司機及的士數目，趙稱每日都積極進行招聘工作，形容數目持續穩健上升，「如果我今日答咗個數字畀你，聽日已經唔同」，但目標是愈多愈好。

翻查資料，BigBoss Taxi早前稱其車隊會有300輛車，特色為當中30輛為提供「老闆感」的豪華型的士，車上座椅會有按摩功能，目標令乘客「忘記坐緊的士」，收費會參考現時網約車平台的豪華車型定價。

八達通行政總裁應天麒表示，自2018年推出商用版八達通App以來，已免除的士司機轉賬手續費，現已有3萬名司機可使用八達通免費收款。2024年初，八達通開放的士支付網絡，交易量持續上升。

相關字詞﹕的士車隊 八達通 編輯推介

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