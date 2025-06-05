女同志不被認可為合法父母申覆核　律政司：同性伴侶關係多變而引不確定 (19:02)

申請人K現年4歲，由監護人R代表行事。根據案情，女同志B及R在南非以R的卵子「互惠體外受精（Reciprocal in vitro fertilization）」，形成胚胎後植入B的子宮，2021年B在港誕下K。B及R一同登記為K的「父母」，惟出世紙只列B「母親」，兩人要求法庭宣告R亦是K的「父母（parent）」。

代表律政司的資深大律師黃繼明指，B與R的婚姻關係缺乏本地法律認可，且傳統意義上「父母」應指父親和母親，而非兩位或以上的同性伴侶。黃認為法庭考慮的重點不應在於是否承認R與K的基因聯繫，或R能否登記為「父母」，而應包括授予父母權利的後續影響，例如衍生的敏感道德議題，以及有機會對K帶來混亂；相關的兒童利益議題在申請方引用的「岑子杰案」、「QT案」均無觸及。

黃又指，現行法例為R提供替代方案，她仍然可根據《未成年人監護條例》享有對K的監護權。

代表申請人的資深大律師祁志回應指，如採納律政司一方的說法，K在成長過程中將時常想起自己的父母與他人有別，當中只有一人受法律認可，構成歧視。代表R的大律師馬亞山則認為，賦予R法定地位代表她對K有撫養責任，可保障K的權益。