科技園率16間公司赴美出席國際生物科技大會　科企冀尋找與大型藥廠合作機會 (17:28)

香港科技園本月16至19日，連同本港16間科企前往美國出席BIO 2025，包括疫苗技術研發、基因編輯技術、以及免疫療法等公司參與，部分由本地兩間大學醫學院派出。科技園創新發展總監簡依雯表示，今年會安排活動與哈佛、劍橋等院校業界人士交流。簡依雯表示，上屆參與國際生物科技大會後，有2至3間初創公司合計找到5000萬港幣的投資額；有部分較成熟公司，找到約6000萬投資額用作商品化。

其中開發流感及新冠疫苗病毒演化預測技術的貝思生物為今年首次參加，該企生物商務發展主任陳思暘表示，由科學園揀選作代表有助與大型藥廠洽談合作，「好多生物科技公司想搵大型藥廠，可以跟人哋講我哋係最先進、最前沿。」

對於近期迅速改變的中美關係，醫克生物執行總裁及聯合始創人金俠形容，2至3年前本港生物科技投資環境艱難，來自美國的強勁資金沒有來港。但「新的愚蠢總統給予很大壓力兩國」，加上本港投資成本較低，令近期本港創科環境有所好轉。金俠亦稱美國對國際學生的禁令是「閉關鎖國」，形容目前是本港吸引人才的機會。