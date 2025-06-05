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「南丫四號」船尾艙漏裝「水密門」未發現　海事處前副處長質疑驗船人員警覺不足 (16:04)

2012年南丫海難造成39人死亡，死因研訊今（5日）就事件展開第23日研訊。「南丫四號」船尾艙漏裝「水密門」被指是迅速沉船的原因，就多次驗船都沒發現船尾艙不設「水密門」，海事處前副處長童漢明直指驗船同僚「警覺性係唔夠囉」，認為工作清單可寫得更詳細，處方亦可加強培訓，惟「警覺性唔係咁容易訓練到」。對於驗船人員工作態度是否有問題，童稱：「我仍然覺得係警覺性重要啲。」

童漢明為第43名作供的海事處證人，他1989年加入海事處任職驗船主任、1998至2006年出任本地船舶安全組總經理、2011年升任副處長，2016年退休。

死因研訊主任李希哲表示，由1996年「南丫四號」首次作新船檢驗，到2012年海難發生當年，共經歷約7次兩年檢，但一直沒有驗船人員質疑「南丫四號」船尾艙不設水密門，關注資深驗船人員是否只會著經驗較淺同事，檢視船隻有否出現明顯改動等。童漢明回應謂，問題的關鍵在於「驗船嘅人警覺性唔好」，又指「我哋啲同事警覺性唔夠囉」。

李希哲另指出，事件中似乎不只有一名同事出錯，質疑驗船部門文化出現問題。童漢明說：「我諗呢，可以將嗰個checklist（工作清單）寫得詳盡啲。」在李希哲追問下，童漢明同意海事處可加強培訓人員，但有些人反應較慢，「警覺性唔係咁易訓練到出嚟」。

此外，早前有驗船人員供稱不認識「船總長一成」規例，童漢明在家屬方代表大狀譚俊傑詢問下表示對此感到驚奇，「因為呢個係本身常識」，「我都係冇人教，我都係自己睇」。童又說，若驗船人員發現船隻有問題，應「寫低」讓同事跟進，而非「由得佢」。

另一方面，2006至11年擔任海事處處長、2012年海難前退休的譚百樂（Roger Tupper）供稱，他擔任處長期間，對於處方向前線人員提供的培訓沒有擔憂。對於處方當時有否向驗船主任或督察提供制度化訓練，譚百樂說，有關訓練由部門主事人負責，他沒深究各部門如何培訓員工。

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