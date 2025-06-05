蔡天鳳疑與前夫及前家姑案發前一周曾同檯食飯　法官關注3人互動 (15:07)

被告李瑞香（63歲，退休人士）被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控方今讀出第三份承認事實，稱蔡天鳳前家翁鄺球曾任職警員多年，2006年離職時為警長。承認事實提及控方取得李與兩名孫兒同住的何文田Kadooria單位的多段閉路電視影片。

控方其後播放單位在2023年2月21日、即蔡天鳳失蹤當日的閉路電視影片，顯示鄺港智在中午12時45分離開單位，蔡則在約10分鐘後帶同其他人士到單位。另一片段顯示，同年2月15日晚上7時45分至9時，有6人在單位內一起吃晚飯，控方相信其中3人為蔡、李、鄺。陳官指，控方需提供辨認這6人身分的證供，例如可重召蔡母張燕花作供，而陳官亦關注蔡、李、鄺3人在單位內的互動。

控方稱，蔡天鳳是否曾在單位出現，似乎不影響法庭審理本案控罪。陳官回應指：「審案係整體性嚟睇，你要睇個疊加效應係點㗎嗎，係咪？」陳官說，例如6人一起吃飯時，被告李瑞香與鄺及蔡的互動形式，與李在案發時的立場有關，而鄺及蔡是否曾在單位內身穿睡袍及拖鞋等居家服裝，則可顯示鄺是否「單純喺度住」，抑或與李瑞香及蔡有很強的互動性，這些都能反映李的立場。

陳官提醒控方，可讓法庭從控方掌握到的資料中了解更多詳情。控方稱會提供更多資料，審訊明（6日）續。