基層醫療署港島「樂妍站」6月12日投入服務　為合資格人士提供婦女健康服務 (14:28)

港島樂妍站位於柴灣康民街1號柴灣健康院2字樓，設有健康推廣及教育活動室、醫生及護士診症室、健康評估室等；每周開放6日，每日服務時間至少8小時，同時每星期將有兩日營運至晚上8時。樂妍站的服務採用共付模式，即合資格人士可獲政府提供部分資助，同時亦須支付指定共付額。

有意接受服務的64歲或以下的婦女，須先登記成為地區康健中心或康健站的會員，再經健康風險及基本婦女健康評估，並配對家庭醫生，其後按需要獲安排至樂妍站接受服務。截至6月1日，有超過680名婦女接受初步評估，當中超過600名婦女獲安排至樂妍站接受服務。

基層醫療署說，樂妍站醫護人員會為合資格婦女提供基本婦女健康服務，包括提供健康評估、個別諮詢、子宮頸癌和乳癌篩查服務；亦會提供健康教育及輔導服務，例如月經健康、性健康、更年期健康輔導等。