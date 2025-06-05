基層醫療署港島「樂妍站」6月12日投入服務　為合資格人士提供婦女健康服務 (14:28)

基層醫療署今日（5日）公布，位於柴灣的港島樂妍站下星期四（12日）起開始運作，是首間投入服務的樂妍站，專責為64歲或以下、符合參加資格的婦女提供以預防為本及更個人化的婦女健康服務。至於分別位於藍田和屯門的九龍樂妍站和新界樂妍站，則預計於9月開始營運，營運機構東華三院會先在油麻地和北角設立兩個屬過渡性質的服務點，並一同於下周四啓用。
港島樂妍站位於柴灣康民街1號柴灣健康院2字樓，設有健康推廣及教育活動室、醫生及護士診症室、健康評估室等；每周開放6日，每日服務時間至少8小時，同時每星期將有兩日營運至晚上8時。樂妍站的服務採用共付模式，即合資格人士可獲政府提供部分資助，同時亦須支付指定共付額。
有意接受服務的64歲或以下的婦女，須先登記成為地區康健中心或康健站的會員，再經健康風險及基本婦女健康評估，並配對家庭醫生，其後按需要獲安排至樂妍站接受服務。截至6月1日，有超過680名婦女接受初步評估，當中超過600名婦女獲安排至樂妍站接受服務。
基層醫療署說，樂妍站醫護人員會為合資格婦女提供基本婦女健康服務，包括提供健康評估、個別諮詢、子宮頸癌和乳癌篩查服務；亦會提供健康教育及輔導服務，例如月經健康、性健康、更年期健康輔導等。