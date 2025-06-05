無業男扮政府官員訛稱可平價代買演唱會門票及名表 3人受騙損31萬 (14:04)

油尖警區刑事調查總督察陳熾華表示，警方上月接獲兩名事主報案，指有男騙徒在油麻地及尖沙嘴向商舖職員或負責人主動搭訕，自稱政府官員或警務人員，其後訛稱可以優惠價代購新手提電話或透過他的關係購買熱門演唱會門票，兩事主交出現金之後，騙徒就失去聯絡，兩事主共損失約1.1萬元。

油尖警區接報隨即展開深入調查，透過翻查大量閉路電視，包括警方安裝的「銳眼」閉路電視系統，鎖定一名本地男子，懷疑與兩宗案件有關，並且涉及去年4月深水埗警區一宗相同手法的騙案，案中事主被騙去30萬元。

警方經追查發現涉案男子匿藏在紅磡區一間酒店，前日（3日）採取行動，油尖警區刑事部探員持法庭手令，突擊搜查涉事酒店房間，在房間內發現涉案男子，並檢獲案發時穿著衣物、5本假外國護照、5疊面值500元歐羅的道具偽鈔、一批懷疑假金條、金鏈及名表，一頂懲教署的帽及3部手提電話，探員隨即以冒警，假冒公職人員、以欺騙手段取得財產、管有偽鈔及管有虛假文書等罪名將其拘捕。被捕57歲男子報稱無業正被扣查，稍後將被暫控相關罪名，明日（6日）在九龍城裁判法院提堂。

油尖警區刑事調查隊高級督察陸智灝指，首宗案件發生於去年4月10日，深水埗區一間餐廳負責人工作期間，騙徒自稱為食環署職員，聲稱有門路以平價購買名貴手表，騙徒收取事主約30萬元後失去聯絡。

另一宗發生於5月1日，油麻地一間飲品店職員工作期間，騙徒上前向他搭訕，自稱是政府官員，並假裝致電下屬訂購演唱會門票，事主誤信騙徒，並要求幫助訂購門票，當騙徒收取3700元後就銷聲匿迹。另一宗案則發生於5月28日，尖沙嘴一名鐘表檔東主遇上騙徒，騙徒自稱為警察並展示身穿警察制服的相片，又詢問事主是否認得他。事主誤信他是警員，其後騙徒自稱有渠道可以平價購買手提電話，事主不虞有詐要求代購並交出7500元。