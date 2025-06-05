4名嶺大學生會成員涉盜百多萬元經費　警指款項用作還卡數開投資戶口 (18:32)

新界北總區重案組總督察歐陽德說，警方早前接獲舉報，指屯門一間大學的學生會財政帳目混亂，思疑有幹事非法挪用公款，警方調查後發現，有兩名前任幹事共簽發4張支票，其中一張40萬元支票存入一個本地學生組織；3張總值90萬元的支票分別存入現入幹事的私人戶口。警方將考慮凍結兩名現任幹事的銀行戶口。警方新界北重案組昨日（4日）以盜竊及串謀盗竊拘捕4人，被捕3男1女年齡介乎21至24歲，現正被警方扣查。

歐陽德稱不能透露舉報人士身分，又稱調查仍在進行中，未知會否有更多人士被捕。他又認為，事件反映大學學生會財政管理粗疏，導致監守自盜的情况，理應加強監管，避免類似情况再出現。

今午3時左右，警方到嶺南大學一學生宿舍搜查，校方職員保安員在樓下駐守，出入富泰邨閘口需出示身分證明文件。同時禁止非宿生出入，亦限制宿生進出。下午5時許，重案組探員帶走一名男子，並檢走一袋證物。