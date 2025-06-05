4名嶺大學生會成員涉盜百多萬元經費　警指款項用作還卡數開投資戶口 (18:32)

【18:32更新】警方拘捕4名嶺大學生會骨幹成員，4人涉於2024年至2025年期間盜用100多萬港元學生會經費。嶺大學生會兩名前任及兩名現任幹事涉非法挪用學生會公款作私人用途，昨被警方拘捕，正通宵扣查。警方指，被捕人涉嫌使用學生會戶口簽署4張總值130萬元的支票，分別用作償還卡數、償還私人貸款及注入以個人名義開設的投資戶口。嶺大回覆本報表示，校方正在了解事件，並會配合警方調查。
新界北總區重案組總督察歐陽德說，警方早前接獲舉報，指屯門一間大學的學生會財政帳目混亂，思疑有幹事非法挪用公款，警方調查後發現，有兩名前任幹事共簽發4張支票，其中一張40萬元支票存入一個本地學生組織；3張總值90萬元的支票分別存入現入幹事的私人戶口。警方將考慮凍結兩名現任幹事的銀行戶口。警方新界北重案組昨日（4日）以盜竊及串謀盗竊拘捕4人，被捕3男1女年齡介乎21至24歲，現正被警方扣查。
歐陽德稱不能透露舉報人士身分，又稱調查仍在進行中，未知會否有更多人士被捕。他又認為，事件反映大學學生會財政管理粗疏，導致監守自盜的情况，理應加強監管，避免類似情况再出現。
今午3時左右，警方到嶺南大學一學生宿舍搜查，校方職員保安員在樓下駐守，出入富泰邨閘口需出示身分證明文件。同時禁止非宿生出入，亦限制宿生進出。下午5時許，重案組探員帶走一名男子，並檢走一袋證物。