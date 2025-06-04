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李小龍替身演員被焚　稱突被點火靠經驗脫險 (19:51)

曾擔任已故影星李小龍的替身演員、特技演員陳一言（又名陳一燕）2021年疑遭人淋易燃液後點火焚身，涉案六旬漢否認企圖謀殺及有意圖而縱火等4罪，案件今（4日）在高院續審。事主供稱當日被告無故朝他點火，令他全身「著晒火」，而自己過往拍戲「玩火已經破世界紀錄」，若非他「玩慣火」，「基本上我死硬」。

被告孫崗旦（案發時67歲）被控各一項企圖謀殺及有意圖而縱火罪，涉於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村某寮屋企圖謀殺陳一燕，以及縱火燒毁該寮屋，意圖損壞財產及意圖危害陳一燕的生命。

陳一燕出庭作供，指自己在香港出生，小學教育程度，年幼時居於調景嶺並結識被告，會稱呼他為「長毛」。陳稱自己喜歡收藏以往拍戲的紀錄，曾居於內地，搬回香港後居於馬游塘。被告某天在一則通話中告知該處有兩間寮屋無人住，陳遂搬入與被告做室友。他形容二人關係普通、甚少談話，「佢過佢嘅日子，我過我嘅生活」。

陳續指，案發當日晚上他睡覺時，被告突然朝他淋潑類似電油的液體，隨即點著噴火器，令他全身著火。他連忙用盛給狗隻的水救火，與此同時被告再向屋內其他物品淋電油。陳離開寮屋尋找水源，才能將自己身上的火完全救熄，並著圍觀的人報警和叫救護車。陳提到自己83年拍戲時玩火破世界紀錄，至今無人能破，亦曾在一場戲以特技員身分扮演和尚在火中打坐，認為自己是因對火有認識才能保命。審訊明續。

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