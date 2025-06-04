女同志向伴侶提供卵子產子不被認可為合法父母　申司法覆核要求准於出世紙列為父母 (19:12)

案情指，涉案女同志B及R在南非以R的卵子「互惠體外受精(Reciprocal in vitro fertilization，RIVF)」，形成胚胎後植入B的子宮，2021年B在港誕下嬰兒K。B及R一同登記為K的「父母」，惟出世紙只列B作「母親」，二人要求法庭宣告R亦是K的「父母(parent)」。申請人K現年4歲，由其監護人R代表行事，K由資深大律師祁志代表，R由大律師馬亞山代表。資深大律師黃繼明代表律政司長，女同志B則由大律師譚俊宜代表。

對於律政司一方稱裁決沒有為申請人帶來不利的影響，祁志陳辭指，本港現時沒有其他替代途徑讓R獲認可為K的合法父母，即使法庭宣告R為「普通法下的父母」，可向別人自稱為K的父母，其仍然沒有伴隨的權利，亦沒有官方文件證明。祁志主張，B、R及K有權組成家庭，並引述《香港人權法案條例》第19（1）條（下稱《條例》）指，家庭作為社會的基本單位應受保護，不應受性傾向影響。

祁志又提到，雖然《條例》第19（2）條指，達適婚年齡的男女結婚和成家立室的權利應予以確認，惟本案爭議並非同性結婚權，應與19（1）條分開審視。他續指，B和R的伴侶關係在其他國家被確立，二人與K有基因關連(genetic connectoin)，有意撫養K，亦會向他提供情緒支援，與法律下的享有監護權的定義有別。祁志重申，K不應因「父母」是同性伴侶以及他是「互惠體外受精」而誕生的身分遭受歧視。聆訊明續。