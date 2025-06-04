六四事件36周年　黑衣男維園手持電子蠟燭被警帶走　簡啟恩、江學禮赴維園視察 (17:16)

另外，社運人士「女長毛」雷玉蓮大約下午4時半抵達港鐵銅鑼灣站E出口，甫走入記利佐治街即被大批警員包圍，她直接被帶上在附近停泊的警車，全程僅一分鐘。雷其間一言不發，雙手合十，穿上正反兩面均寫有「阿彌陀佛」字眼的灰色短袖上衣。

維園足球場連續第六年沒有六四集會，改為舉行第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華，而警方則繼續在銅鑼灣、維園一帶嚴密布防。下午約4時，維園周邊停泊至少9輛警車，有約百名軍裝警員在場巡邏及駐守，部分身穿戰術背心，另有便衣警員拍攝記者採訪。警方亦在銅鑼灣一帶部署大批警力，其中崇光百貨對出、百德新街等有約數十名軍裝警員分組巡邏。

傍晚6時許，一名身穿黑衣、戴口罩的中年女士手執一朵白花，在記利佐治街、「銅鑼灣地帶」對出默站，其後被便衣警察包圍並檢查背包。大約分半鐘後，多名軍裝警員到場增援並用橙帶分隔記者。事件擾攘約5分鐘，該女士被警方「護送」到銅鑼灣地鐵站後離開。

警員截讀經者 「你知道是甚麼日子㗎啦？」

有基督徒在維園撐起黃色雨傘朗讀經文並頌唱聖詩，稱為六四死難者、天安門母親及支聯會仝人祈禱。其後一批警員上前截查並警告「今天是6月4日，你知道是甚麼日子㗎啦？」，又搜查他們的隨身物品。

有不願具名的市民稱，六四事件後每年均會到維園悼念，「36年來不變」，認為「自己良民一個，只是來做一個紀念、默禱，可以有甚麼呢？」。他說，六四事發時正就讀大學，如何年事已高，親歷社會變遷、六四集會不再，「我們的記憶不會消失，但我擔心其他人會遺忘，如果我們這一代也這樣，下一代又如何呢？」

前區議員續售蠟燭稱不感恐懼

荃灣前區議員陳劍琴近日在其攤檔「同香會」售賣定價6.4元的大豆茶蠟，海關昨晚到場巡查，以涉嫌違反《消費品安全條例》檢走部份貨物。陳劍琴今（4日）下午2時如常開檔，店內只剩3款附雙語標籤的貨品供售賣，當中包括大豆茶蠟。陳劍琴說，昨日徹夜研讀法規和製作標籤，務求順利售賣蠟燭，稱不會因昨晚事件而感到恐懼。

陳劍琴憶述，5名海關昨晚7時許到「同香會」巡查，稱有兩名顧客於較早前到該店購物，發現店舖部份貨品未有雙語警告標籤，疑違反《消費品安全條例》，須檢走部份貨物如線香和精油。行動維持約4小時至11時許，其間有便衣警員到場。陳劍琴不評論海關「放蛇」執法，但對便衣警員三番四次在店外巡查感到滋擾，質疑阻礙她做生意，認為警方大可光明正大，她自言亦會配合。她說商場租務部今午亦有到場了解，如提醒店舖要符合商場租務規例、貨品擺放不可超出指定範圍等。

記者今午3時許到場觀察，只見「同香會」攤檔擺放已燃點的蠟燭，截至下午5時未見有警員巡查。陳劍琴說，每人也有其悼念的方式，自己稍後亦將為六四死難者祈禱和重溫天安門母親的訪問，「希望畀佢地知道，仲有人願意聽佢地嘅聲音。」另外，油尖旺前區議員朱江瑋今日在其旺角店舖「如一」內展示一排天安門母親電子蠟燭。下午約2時20分，兩名身穿戰術背心的警員到店外巡視，先後拍下店舖門口和在場記者樣貌，逗留不足兩分鐘後離開。