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六四事件36周年　黑衣男維園手持電子蠟燭被警帶走　市民撐傘默站　持花市民被截查　簡啟恩、江學禮赴維園視察 (17:16)

【21﹕45更新】六四事件36周年，銅鑼灣維園一帶有大量警察戒備，有市民到維園及公園外圍以不同方式記念六四。

今日（4日）晚上約9時，一名身穿「社會主義核心價值觀」白色上衣的男子，遭警員截查並抬走。其間事主情緒激動，稱剛才逛完家鄉市集，而自己是「受中國憲法保護的公民」，質問警員「憑什麼叫我走？」他又提及，去年六四已遭警員帶走，並多次高呼「你（警員）是否現在要拘捕我？」

 一名穿白色襯衫灰色西褲男子，坐在維園外圍的長椅，其後被警員截查，他其後被帶上警車。據悉警方在其背包搜出三個電子蠟燭。

【20﹕50更新】今日（4日）晚上約8時，市民阿強身穿黑衣黑褲，自晚上 7 時繞著維園跑步；稱每年六四也會前往維園，「沒理由今年不來」。他續說，即使六四集會不再，「仍然有很多人選擇來這條路自己行，證明大家都沒有忘記（六四），這件事是深深印在香港人的記憶。」

維園內外有大批警員布防，其中警方用鐵馬圍封維園噴水池，不時截查在場市民，有部分持花束、手提燈的人，被警員帶離維園離開。

維園下午至入夜後，不時落起陣雨，市民化名陳女士與女兒撐傘同行，晚上近7時到達維園，向著維園足球場合十雙手默站，逗留大約5分鐘後離開。她接受本報訪問稱，由第一年有燭光晚會至近年晚會不再，每年都有到維園，原因只有一個，「就是六四這一件事，我們這一代的人是不會忘記，直至我們離開這個世界」。

有基督教徒撐開黃色雨傘，在維園朗讀經文並頌唱聖詩，為六四死難者、天安門母親及支聯會仝人祈禱。其後一批警員上前截查並警告「今天是6月4日，你知道是甚麼日子㗎啦？」，並搜查他們的隨身物品。

今日（4日）下午4時許，一名身穿黑衣的市民在維園長椅坐著，大批警員約5分鐘後上前截查。截查期間，該名男子拿出白色電子蠟燭，警方拉起封鎖線，不准傳媒靠近，並派出便衣警員包圍事主。事件擾攘約10分鐘，警方其後將事主帶上警車。警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國安處長江學禮下午亦到維園視察。

維園足球場連續第六年沒有六四集會，改為舉行第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華，而警方則繼續在銅鑼灣、維園一帶嚴密布防。下午約4時，維園周邊停泊至少9輛警車，有約百名軍裝警員在場巡邏及駐守，部分身穿戰術背心，另有便衣警員拍攝記者採訪。警方亦在銅鑼灣一帶部署大批警力，其中崇光百貨對出、百德新街等有約數十名軍裝警員分組巡邏。

社運人士「女長毛」雷玉蓮大約下午4時半抵達港鐵銅鑼灣站E出口，甫走入記利佐治街即被大批警員包圍，她直接被帶上在附近停泊的警車，全程僅一分鐘。雷其間一言不發，雙手合十，穿上正反兩面均寫有「阿彌陀佛」字眼的灰色短袖上衣。傍晚6時許，一名身穿黑衣、戴口罩的中年女士手執一朵白花，在記利佐治街、「銅鑼灣地帶」對出默站，其後被便衣警察包圍並檢查背包。大約分半鐘後，多名軍裝警員到場增援並用橙帶分隔記者。事件擾攘約5分鐘，該女士被警方「護送」到銅鑼灣地鐵站後離開。晚上七時許，有四人走入維園，四人分成兩組，兩組之中均有一人身穿校服、手持白色花束。四人隨即遭警員帶入鐵馬範圍內截查後帶走。行為藝術家陳美彤下午7時許現身銅鑼灣，聲稱想到維園游水。警方其後將她截查，並把它帶上警車。

警員截讀經者　「你知道是甚麼日子㗎啦？」

有基督徒在維園撐起黃色雨傘朗讀經文並頌唱聖詩，稱為六四死難者、天安門母親及支聯會仝人祈禱。其後一批警員上前截查並警告「今天是6月4日，你知道是甚麼日子㗎啦？」，又搜查他們的隨身物品。

有不願具名的市民稱，六四事件後每年均會到維園悼念，「36年來不變」，認為「自己良民一個，只是來做一個紀念、默禱，可以有甚麼呢？」。他說，六四事發時正就讀大學，如今年事已高，親歷社會變遷、六四集會不再，「我們的記憶不會消失，但我擔心其他人會遺忘，如果我們這一代也這樣，下一代又如何呢？」

前區議員續售蠟燭稱不感恐懼

荃灣前區議員陳劍琴近日在其攤檔「同香會」售賣定價6.4元的大豆茶蠟，海關昨晚到場巡查，以涉嫌違反《消費品安全條例》檢走部份貨物。陳劍琴今（4日）下午2時如常開檔，店內只剩3款附雙語標籤的貨品供售賣，當中包括大豆茶蠟。陳劍琴說，昨日徹夜研讀法規和製作標籤，務求順利售賣蠟燭，稱不會因昨晚事件而感到恐懼。

陳劍琴憶述，5名海關昨晚7時許到「同香會」巡查，稱有兩名顧客於較早前到該店購物，發現店舖部份貨品未有雙語警告標籤，疑違反《消費品安全條例》，須檢走部份貨物如線香和精油。行動維持約4小時至11時許，其間有便衣警員到場。陳劍琴不評論海關「放蛇」執法，但對便衣警員三番四次在店外巡查感到滋擾，質疑阻礙她做生意，認為警方大可光明正大，她自言亦會配合。她說商場租務部今午亦有到場了解，如提醒店舖要符合商場租務規例、貨品擺放不可超出指定範圍等。

記者今午3時許到場觀察，只見「同香會」攤檔擺放已燃點的蠟燭，截至下午5時未見有警員巡查。陳劍琴說，每人也有其悼念的方式，自己稍後亦將為六四死難者祈禱和重溫天安門母親的訪問，「希望畀佢地知道，仲有人願意聽佢地嘅聲音。」另外，油尖旺前區議員朱江瑋今日在其旺角店舖「如一」內展示一排天安門母親電子蠟燭。下午約2時20分，兩名身穿戰術背心的警員到店外巡視，先後拍下店舖門口和在場記者樣貌，逗留不足兩分鐘後離開。

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