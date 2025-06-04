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私家車撞律政中心更亭　巴裔漢涉助司機頂包判囚16月 (16:59)

一輛私家車前年撞向中環律政中心西座停車場入口保安更亭，車上人士逃去，警方揭發印度裔司機的弟弟折返現場「頂包」。另一名22歲巴基斯坦裔男子涉協助肇事司機與他人調換身分，經審訊後被裁定一項意圖妨礙司法公正罪成。區院暫委法官黃雅茵今（4日）判該巴裔男子監禁16個月。黃官稱，被告在案中有關𨫡角色，加上控罪嚴重，因此不考慮非監禁式刑罰。

被告簡馬弗（22歲，巴基斯坦裔，報稱運輸工人）被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。控罪指，他虛假地向警務處表示辛格梓洋是某私家車的司機，以妨礙和阻撓警務處對2023年7月28日中環律政中心西座外發生、涉及該車輛的交通意外的調查。

黃官判刑時稱，辯方求情指簡馬弗在案中的角色輕微，但法庭拒絕接納這說法，因為簡馬弗協助肇事司機逃離現場以及逃避交通意外的刑責，屬關𨫡角色。黃官指，簡馬弗在案中沒有得益，惟控罪嚴重，加上他經審訊後被定罪且沒其他減刑因素，因此判他監禁16個月。

同案被告為辛格梓洋（25歲、印度裔，報稱工程師）、辛格梓龍（27歲、印度裔，報稱運輸工人），2人是兄弟。辛格梓龍為肇事司機。兩人早前認罪，辛格梓龍於3月被判囚18個月，弟弟辛格梓洋判囚10個月。

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