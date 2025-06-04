蔡天鳳失蹤當日曾帶人到加多利山睇樓　入屋前十分鐘前夫離開單位　前家姑事發後向警稱「唔使咁急」 (16:35)

被告李瑞香（63歲，退休人士）否認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控方今傳召當時隸屬西九龍失踪人口調查組的女警長張美蘭作供，接獲蔡天鳳失踪的舉報後，張連同3名隊員於2023年2月23日約中午12時40分，到達何文田加利多山一屋苑會所的泳池室休憩地方會見被告，並在會面前透過警察內部系統，知道蔡的前夫鄺港智Alex是一名被通緝人士。

張表示，根據被告長子、蔡的司機鄺港傑說法，蔡天鳳曾於2月21日失蹤前曾到過加多利山的涉案屋苑，逗留時間為約1小時；另蔡的現任丈夫譚方駿提供資料，譚曾在加多利山單位見過鄺港智。被告亦在會面時曾與張說過，在2月20日即失蹤前一天，蔡致電被告不接小朋友放學。

陳官期間關注蔡天鳳有否到該單位出現，主控官回應，根據閉路電視片段，蔡於當日中午12時50分到達涉案屋苑，12時55分進入單位，與兩位人士睇樓，下午2時14分離開單位。被告則於早上7時15分與蔡的子女離開單位，到蔡離開時亦未回家；鄺港智則於中午12時45分離開單位。

陳官即庭上回應：「時間咁啱，12時45分走」，控方強調此資料非案件重點，故當時沒有呈上法庭，但會與辯方商討，稍後會否以控辯雙方承認事實方式處理此證供。

另外警長張美蘭亦供稱，見面時被告神態表現得不想與警方會面，被告更向張說：「（蔡天鳳）第日會返嚟，唔使咁急」。對於被問及鄺港智的聯絡方法、丈夫鄺球沒有居於加多利山單位、小朋友的撫養權、單位的業權等，被告即表示「唔想講，同單案件無關」、「差人可以查到，唔使問我」 等。因張見被告拒答的態度「好堅決」，亦沒有追問鄺港智的聯絡方法。