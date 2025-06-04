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中大團隊研發無電池無線鍵盤及智能鞋墊　日內瓦國際發明展獲獎 (15:58)

香港中文大學機械與自動化工程學系的研究團隊，早前於第50屆日內瓦國際發明展憑「無電池無線鍵盤」及「智能鞋墊」兩項發明，分別獲得評審團嘉許金獎及銅獎。兩項無電池創科產品均毋須電力供應，有助減少電子垃圾，推動可持續發展。目前兩個項目均正申請國際專利。

獲得銅獎的智能鞋墊，配置4個壓電元件，毋須安裝外置電池，便可收集用家行走時的動態，從而監測步態。智能鞋墊的厚度與普通鞋墊相近，可以放在運動鞋裏作日常生活使用。中大機械與自動化工程學博士李鑫分享，自己曾去年10月下樓梯時不慎跌倒，導致左腳骨折。於是他在復康時穿着智能鞋墊，監測康復進度，為醫生提供詳細的參考數據。他表示，智能鞋墊除了在醫療方面應用，亦可為運動人士作數據監測。

無電池無線鍵盤以動能產生能量，毋須電力供應，可減少日常使用電子產品的能源消耗。中大卓敏機械與自動化工程學教授廖維新表示，無電池鍵盤的無線傳輸距離最長可達30米。相較於市面上的太陽能或射頻鍵盤，無電池鍵盤在環保及效能上的表現更佳。

對於香港的科研環境，早年在美國修讀博士學位的廖維新認為，政府對科研的支持逐年增加，例如創新及科技支援計劃、研究資助局的計劃等，香港亦匯聚多地人才；反觀美國的大學面臨研究經費被削減的情况，相對而言，香港的科研環境良好，擁有較多機會。

相關字詞﹕中大 日內瓦國際發明展 編輯推介

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