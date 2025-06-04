「三代同舟」襯家灣漁民以槳繫村情續戰龍舟邀請賽 (15:44)

隨著時代變遷，「襯家灣」家族第二、三代人近年四散住在香港城市不同角落，見面不多。Cice說，若沒有龍舟，家族甚少見面或聚會，但正因有龍舟隊，大家會經常見面，亦會舉辦聯誼聚會維繫感情，維繫三代村民情誼，笑言見龍舟隊隊友，比見家人多。她表示，「北海龍」各人分工清晰，猶如家庭縮影，形容既是隊友亦是家人，「一個眼神就知道何時該全力衝刺」。她說，隊伍代表整條村，很多村民會親赴尖東觀賽，即使未能前來亦會在電視機前觀看賽事，為他們打氣。

「北海龍」以家族成員為骨幹，成員包括教練之一的Cice、其夫阿送兼任總教練及鼓手、其姊Joese擔任舵手、姐夫金明、表姐Akina、表姐夫Vincent等肩負槳手位置、年紀較大的大哥及村民則轉為幕後工作，協助統籌和制定參賽名單，另亦有村民的兒子參與。

Cice表示，龍舟屬高強度運動，與年輕人同場競技需保持操練，而「北海龍」自今年3月起已積極投入備戰，每週練習3次，並參加多場地區「灣頭」比賽，務求以最佳狀態迎戰。她提到，近年「北海龍」吸納了村外朋友參與，期望提攜新人為龍舟隊帶來更多改變，並於賽事中獲得佳績。

由2007年起參與香港國際龍舟邀請賽的「北海龍」，多年來屢獲佳績，包括在2018年奪得混合錦標賽冠軍及國際混合金盃賽季軍、2023年奪得混合錦標賽及女子錦標賽亞軍、去年亦奪得混合錦標賽季軍。第一代「西貢深灣仔龍舟隊」在七、八十年代，屢獲本地及國際龍舟賽事殊榮。