的士司機遭警箍頸後癱瘓亡　女兒供稱隔日才知父親癱瘓留醫兼被捕 (15:12)

事主陳輝旺（終年65歲）於2012年12月12日，在伊院死亡。研訊設陪審團；事主家屬、警方與消防處、警員林偉榮、警員馬振康、警長羅偉民，及醫管局均被列有利害關係方。3名警察均有法律代表，其中林偉榮延聘資深大律師郭棟明。

死因裁判官甫開庭後，向陪審團簡介，當年事主被捕後入院，身處警方擔保。政府應向事主親屬交代，亦有責任向市民交代，陪審團身為市民一份子，正好聆聽政府對於事主死亡的解釋。

事主女兒陳盈康今作供，稱父親為一名夜更的士司機，夜出早歸。惟當年11月12日早上，她奇怪事主沒有如常回家，致電事主後駁到留言信箱。翌日仍未有事主消息，家人起初思疑事主「貪玩」到內地一天遊，未竟由樓下保安接獲醫院通知，從而得悉事主狀況危急。

陳與家人趕赴醫院，獲醫生告知，事主現全身癱瘓，需要做手術將支架鑲入頭部，保護頸椎。陳欲追問起因，醫生說救人要緊，著她有事問警察。陳先到醫院警崗查詢，獲回覆事主個案由油麻地警署處理。

陳抱著「搞清楚咩事？點解咁傷？」心態去探究，惟警署內一名軍裝警員回覆「我拉咗你阿爸，22號返嚟報到」。陳想到事主已全身癱瘓，如何能到警署報到。當晚，事主術後終於能與家人見面，事主稱事發時有乘客不付車資，又使用假鈔。有親戚問「邊個打你？」，事主遂稱「警察搞到咁。」