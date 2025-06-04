明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海泰號獲海事處豁免限速　前高級海事主任稱審批時不考慮船隻「破艙穩性」 (14:22)

2012年南丫海難造成39人死亡，死因庭今（4日）就事件展開第22日研訊。在事件中，與「南丫四號」相撞的「海泰號」獲海事處豁免限速，航速最高可達35節，家屬方關注，處方審批限速申請時，會否考慮船隻破艙穩性。時任海事處海港巡邏組高級海事主任李建邦表示不會考慮。李另補充，當時他的所屬組別負責執法，而非審批航速豁免。

李建邦為第41名作供的海事處證人，於2012年任職海事處高級海事主任，職責包括確保航道暢通無阻及審視船隻有否超速及持有牌照等。

在死因研訊主任李希哲詢問下，李建邦供稱，海事處可因應服務乘客需要而豁免船隻限速，惟有關船隻的裝配，例如雷達需要符合要求，又指即使船隻獲豁免限速，也要遵守《碰撞規例》。

代表家屬的大律師李峰琦關注，海事處審豁免限速申請時，會否考慮船隻能否承受較高破艙穩性？李建邦回應稱，以他所知「冇考慮」，同時說在涉案時段，審批限速豁免非由他所屬組別負責，「我哋係負責執法......呢度我幫唔到你，唔好意思」。李峰琦再問，處方審批豁免限速申請時，會否考慮在同一航線獲豁免限速的船隻數量；李建邦說「手頭冇咁嘅資料」。

另外，代表海事處的大律師羅蔚山向李建邦指出，「海泰號」的最高航速不能達到35節。李建邦說，「我唔係好大印象」，但相信該船最高航速不能達到35節。

相關字詞﹕南丫海難 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞