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葉劉淑儀倡訂靈活入職語言能力標準吸人才　楊何蓓茵：樂意提供彈性 (13:55)

新民黨立法會議員葉劉淑儀提出口頭質詢，關注政府會否為部分政府職位，尤其是須具備特定專長或國際經驗的職位，制訂更靈活的入職語言能力標準，以引入多元人才並提升香港競爭力。公務員事務局長楊何蓓茵回應說，會按個別職位工作性質及需要，靈活調整對語文能力水平的要求，務求聘請到本身條件或專業範疇能力突出，但兩文三語程度不均衡人士，強調在不影響整體公共服務質素的前提下，當局樂意提供彈性。她又指，會確保職位語文能力的要求，不會高於工作需要。

葉劉淑儀分享自己的親身經歷，稱今年3月裕澤香江論壇，見到一名法國外商未能使用英語溝通，最終由投資推廣署一位來自毛里求斯的助理署長協助，強調有外語能力對招商引資十分重要，關注當局會否建議投資推廣處、引進辦等聘請更多會外語或外籍人士。楊何蓓茵說，如果某些政府部門長期需要有特別技能，如外語的人士，但較難在來自香港的一般申請人中聘請，可申請彈性調節對兩文三語要求。她續說，《基本法》第101條提供彈性，必要時可聘請外籍人士擔任專門和技術職務，如果部門有需要，亦可按此空間招聘。

議員陳振英問及，當局如何驗證一些聲稱會講較小眾語言的人士。楊何蓓茵說，當政府聘請有特別技能或資歷的人士時，均會要求他們提出證明，如當地國家認可的考試成績。她又說，政府會資助有機會外派的政務職系人員學習外語，平均每年有30名至40人接受資助，學習法語、德語、西班牙語、泰語等。

另外，經民聯陳祖恒問及當局會否外派公務員到更多公營機構、半官方機構等，了解界別運作及汲取經驗。楊何蓓茵說，當局亦希望擴大公務員外派範圍，惟現時人手仍然緊張，會在人手較充足時進一步擴大外派或借調公務員範圍。

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