廉署起訴Bannershop兩職員　涉瞞利益衝突託親屬送貨獲利120萬元 (13:53)

被告蘇強（52歲，Bannershop前助理生產經理）、其妻潘寶蓮（54歲），以及該公司前送貨部主管張海琪（33歲），同被控一項欺詐罪名。

Bannershop從事數碼印刷、平面設計及展覽裝飾安裝等業務。案發時蘇強負責管理印刷品生產，送貨部主管張海琪則管理將印刷品送達客戶。2018年2月，蘇強夫婦的姐夫經張海琪推薦，獲委託為Bannershop安排送貨給客戶，張海琪會將相關發票交給公司以支付運費。

控罪指三人涉於2018年5月至2022年1月期間，向Bannershop隱瞞蘇強與其姐夫及其妻子潘寶蓮的親屬關係，詐騙該公司繼續委託其姐夫提供送貨服務，並支付運費共約660萬元。

調查發現，涉案人士安排以潘寶蓮的銀行戶口收取運費，並曾將約540萬元透過銀行轉賬予蘇強夫婦的姐夫，而蘇強及張海琪則分別獲分逾80萬元及逾30萬元。蘇強從沒有向Bannershop申報他與其姐夫及潘寶蓮的親屬關係。