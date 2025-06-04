政府料全運會10萬人在港觀賽　議員倡結合立法會選舉宣傳　羅淑佩：兩項盛事均重視 (13:32)

進出口界議員黃英豪建議以運動員宣傳立法會選舉。羅淑佩表示，兩項「大型盛事」日期相近，協同宣傳將有最大效應，也強化經濟效益，「用返我們的運動員宣傳，或稍稍不同，等大家明白是兩件不同的事，不止是運動，還有選舉」，部門將考慮意見。

多名議員關注吸引旅客措施。選委會界議員陸瀚民詢問，會否有體育元素旅遊產品，羅淑佩稱三地就票務安排磋商已到最後階段，盼盡早落實，讓旅遊業規劃產品。旅遊界議員姚柏良關注會否預留票額予旅遊業界，羅淑佩稱待組織委員會達成共識，將盡快與業界商議。

選委界議員馬逢國稱當局預計吸引10萬人次來港，令業界「有些失望」，認為數字不算吸引。羅淑佩稱10萬人次受制於場地容納人數，當局將盡力宣傳，又指全運會另一意義是希望本地市民入場，提升國民身份認同。

教育界議員朱國強質疑相比廣東省、澳門，本港未有周邊商品銷售點、紀念郵票等。羅淑佩稱由於三地合辦，售賣周邊產品需經協商，並透露賽事期間將推出紀念郵票。