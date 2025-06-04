明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府料全運會10萬人在港觀賽　議員倡結合立法會選舉宣傳　羅淑佩：兩項盛事均重視 (13:32)

本港今年底將承辦全運會部分項目，有議員今（4日）在立法會關注當局宣傳工作。民建聯議員陳勇關注，當局如何結合全運會及立法會選舉共同宣傳。羅淑佩表示，政府對立法會換屆選舉及全運會均極爲重視，宣傳「務求做到鋪天蓋地」。

進出口界議員黃英豪建議以運動員宣傳立法會選舉。羅淑佩表示，兩項「大型盛事」日期相近，協同宣傳將有最大效應，也強化經濟效益，「用返我們的運動員宣傳，或稍稍不同，等大家明白是兩件不同的事，不止是運動，還有選舉」，部門將考慮意見。

多名議員關注吸引旅客措施。選委會界議員陸瀚民詢問，會否有體育元素旅遊產品，羅淑佩稱三地就票務安排磋商已到最後階段，盼盡早落實，讓旅遊業規劃產品。旅遊界議員姚柏良關注會否預留票額予旅遊業界，羅淑佩稱待組織委員會達成共識，將盡快與業界商議。

選委界議員馬逢國稱當局預計吸引10萬人次來港，令業界「有些失望」，認為數字不算吸引。羅淑佩稱10萬人次受制於場地容納人數，當局將盡力宣傳，又指全運會另一意義是希望本地市民入場，提升國民身份認同。

教育界議員朱國強質疑相比廣東省、澳門，本港未有周邊商品銷售點、紀念郵票等。羅淑佩稱由於三地合辦，售賣周邊產品需經協商，並透露賽事期間將推出紀念郵票。

 

相關字詞﹕全運會 立法會選舉 羅淑佩 編輯推介

上 / 下一篇新聞