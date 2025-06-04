旅發局正開發景點地圖載實時資訊　羅淑佩：可助旅客「錯峰出行」 (12:50)

飲食界議員張宇人建議旅發局可在實時地圖加入旅遊景點直徑1000公尺食肆的資訊，並介紹相關消費優惠。羅淑佩回應說，如果將大量食肆資訊標示在地圖上，或可能造成旅客混亂，但會請旅發局考慮在特定時間顯示有優惠的餐廳。

選委會議員陳沛良稱不少旅遊中介平台掌握大量旅客消費行為數據，關注當局會否要求有關平台與政府分享部分數據作分析用途。羅淑佩說，《香港旅遊業發展藍圖2.0》提到，旅發局將與支付平台、服務供應商等探討試點合作方案，收集及整合更多與旅遊業相關的數據及大數據資訊，據她所知，旅發局已與支付平台展開商討。她續指，當局亦初步接觸一些服務供應商及平台，期望他們在商業保密情况下，與政府及旅發局分享數據，以便做好盛事安排及旅遊景點疏導等。

選委會議員馬逢國關注政府會否在抗戰遺址、歷史景點使用擴增實境（AR）及 虛擬實境（VR）技術，透過動態場景重演及互動，提升參與感及趣味性，以吸引更多年青人參觀。羅淑佩稱，當局與北京及廣東的博物館合作舉辦抗戰勝利80周年展覽，惟現時展覽未必可大規模使用AR及VR，以後則會「不斷做」，循有關方向發展。她又指，政府持續推動旅遊景點利用科技傳遞資訊，現時不少主要景點亦有採用AR、VR及AI豐富旅客體驗。