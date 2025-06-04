小一統一派位今出爐滿意率降　家長跨區叩門憂高才子女增競爭 (12:16)

居住黃埔的家長梁女士表示，兒子僅獲派第五志願，坦言「非常不滿意」，特地跨區到油蔴地天主教小學叩門，稱看中該校學術成績理想，計劃向6至7間學校叩門。

她指今年派位滿意率下跌，競爭更為激烈；同時擔心近年高才通家庭增多，進一步加劇競爭。她提及早前兒子申請直資學校面試時，已感到競爭激烈，「有很多操普通話的家長」。為準備直資學校面試，她每月花約三、四千元，讓兒子報讀面試班及興趣班，「中、英、數全部都報」。

對於政府提出下學年起取消2500元學生津貼，她直言不太好，「始終有好過無」，可用來補貼書簿費用。至於教育局早前更新中小學《香港國家安全教育課程框架》，當中音樂、視藝及體育科均有專用國安教育內容，她則表示不抗拒。

赴直資面試「差不多全部都講普通話」

居於沙田的翁太，其兒子今年獲派第二志願，計劃今日到5間學校叩門。她表示，擔心高才通子女增加叩門競爭。早前到直資學校面試時，「差不多全部都講普通話」，認為內地小孩多為獨生子女，家長會「All-in」資源培育。不過，她稱對叩門有信心，事前已溫習面試問題，平日亦為兒子安排中、英、數補習班及各類課外活動，每月花費約一萬元。她指，自己育有兩名子女，取消2500元津貼對她造成一定影響。

或因選校策略進取致派位滿意率降

教育局正試行扣減叩門位3個學年，今學年開5班小一的油蔴地天主教小學，去年起已轉為25人一班小班教學，校長余佩琴預計個別學生流失後，有約有8至9個候補位，該校過往叩門階段平均收200份申請，她估計今年申請量及叩門競爭相若，又指候補申請「水份多」，「第一次志願不是選我們，但他都會來叩」，又指家長今年選校策略進取，料因此整體派位滿意率跌。

余說，上學年不多高才通學生申請叩門，最終亦沒有取錄，認為人才計劃等對補充小一生源幫助不大，他們主要申請高年級插班。她稱上學年二至五年級插班申請有百多份 ，當中7至8成屬內地學生，插班申請人數按年增加，但稱可能兩地課程差異，不少內地學生的中英文成績未達入學標準。

建議最多叩門三間免奔波

對於過往個別區域的學校會口頭協定避免取錄獲派同區其他小學的叩門生，以減少學生流動。她稱，油尖旺區沒有相關協定，視乎學生表現，不會收盡，「去年約有130學額，去到8月（有人）放棄學位，都不再補充」。她又說，普遍家長心態「向上流」，料叩門申請流動大，亦會有人轉讀國際、私立學校。她指每間小學各有特色，建議家長最多叩三間學校，「其實會令小朋友辛苦，因為每一間學校都會有面試環節，帶著小朋友到處走都很奔波」。