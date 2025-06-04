甯漢豪稱尋求其他方式改善連接九龍區維港海濱　料2028年底連接近八成 (12:20)

陸瀚民詢問，當局有否計劃連接整個九龍海岸線。甯漢豪表示，九龍區維港海濱目前駁通約六成半，料2028年底增至近八成，新增部分主要位於啟德、前紅磡貨櫃碼頭一帶。她又說，當局透過西九管理局，今年內就在中環、灣仔、北角、尖沙嘴海濱設輕食攤檔邀請意見書，冀4個地點有至少兩個攤檔式餐飲設施。

張宇人表示，欣賞發展局找西九文化企業研究飲食攤檔，因對方「蝕得起」。甯漢豪回應指並非要西九文化區「蝕住做」，當局有為服務付費，當局也考慮到西九管理餐飲攤檔的經驗，希望攤檔配合文化活動，因此與西九合作。

多名議員關注發展海濱餐飲形式。民建聯陳學鋒詢問會否放寬海濱流動美食車牌照，甯漢豪稱據以往經驗，指明車輛形式營運或帶來限制，當局傾向固定攤檔，但樂意探討流動美食車。工聯會郭偉強關注避免攤檔只做大品牌或流行趨勢，甯漢豪稱評審意見書時，將考慮攤檔能否反映香港特色，不需太花巧、太「石破天驚」。

體演文出界議員霍啟剛關注，中環海濱活動空間現由第三方管理，政府會否取回更多租金及主動權。甯漢豪稱若每個空間由政府管理或「無咗特色」，又指該空間短期內將再招標，租期將延長至5年，也要求入標時列明如何吸引旅客，會否提供常設餐飲設施等。