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恒生銀行劫案　49歲男內地落網　揭另涉企圖爆竊　其34歲女友涉協助罪犯被捕 (23:11)

沙田置富第一城商場恒生銀行昨（2日）發生劫案，49歲男子持刀挾持銀行女職員，劫走約38萬元現金，其後潛逃到內地。警方新界南總區重案組調查案件，發現涉案男子打劫銀行之前，亦企圖爆竊清水灣道一間獨立屋。警方與內地執法部門聯絡後，涉案49歲姓仇男子今日中午在深圳落網，目前已被押解返港，他涉嫌「搶劫」及「企圖爆竊」被本港警方拘捕；其34歲姓黎女友亦涉嫌「協助罪犯」被捕。警方正尋找失款下落。

新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤指，警方昨午5時許收到報案，指有男子持刀威脅沙田置富第一城商場恒生銀行一名女職員，劫走銀行約38萬元現金。幸女事主僅受輕傷，治理後已經出院。

警方在案發後數小時掌握疑犯身份，發現他當晚已經迅速離開香港，潛逃到內地。警方向內地執法單位尋求協助。調查期間，警方發現疑犯打劫銀行同日的下午2時許，亦涉嫌企圖爬入將軍澳清水灣道一間獨立屋進行爆竊，不過被該獨立屋的家傭發現，事敗離場，事件中，戶主沒有財物損失，亦沒有人受傷。

另外，警方又發現，疑犯當日打劫銀行之後，即時返回家中更換全身衣著，然後駕駛私家車，經香園圍口岸逃往內地。警方於香園圍口岸附近一個停車場發現及檢取涉案私家車。

今日（3日）大約中午時分，疑犯於深圳落網，至晚上約9時許，香港警方已接收疑犯，並立即以搶劫及企圖爆竊將他拘捕。警方調查發現，涉案男子的34歲女朋友當時全程陪伴疑犯潛逃，她今日下午由內地回港時，涉嫌協助罪犯被捕。兩名被捕人分別為49歲本地男子及34歲本地女子，被捕男子報稱無業，而被捕女子報稱為文員。兩人現正被扣留調查。

恒生銀行今日傍晚回應本報查詢指，銀行正全力配合警方調查，該分行今日恢復正常營業，並已加強保安。涉事分行中受傷的職員已於昨夜出院，在家休息，客戶及其他同事均平安無礙。銀行管理層今日到涉事分行探望職員，將保持溝通及了解他們的需要，繼續為他們提供支援。

相關字詞﹕搶劫 企圖爆竊 協助罪犯 恆生銀行 編輯推介

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