馬鞍山科學園無人機送外賣月內試行 最低消費額60元 (21:01)

Keeta早前指，會測試以無人機送外賣往返香港科學園及馬鞍山海濱，預計10分鐘內送達。據Keeta應用程式頁面，只要將送餐地址設定為「馬鞍山公園」，並搜尋「無人機」，便可找到「McDonald's x Keeta Drone無人機飛送店」及「Pizza Hut x Keeta Drone無人機飛送店」，運送路線顯示為科學園麥當勞店及必勝客店至馬鞍山公園無人機降落點﹐惟兩家店舖目前仍顯示「測試中」狀態，無法下單。

不過，兩店已顯示最低消費為60元，並暫時只售數個指定套餐，價格已包括無人機配送費。當中麥當勞的「自選飽一人飛行餐」售86元、「麥炸雞一人飛行餐」售100元，預計12分鐘送達；必勝客的「迷你必勝批1人飛行餐」則售99元、「焗飯/意粉1人飛行餐」則售94元，預計10分鐘送達。

黃偉綸指，修訂小型無人機令的立法修訂建議已於上月28日提交至立法會進行 「先訂立後審議」程序，下周一將在相關附屬法例小組委員會討論，一旦通過，載重較高的無人機將可使用。黃又預計明年上半年會再推新一批「沙盒」項目。

黃偉綸提到，正積極與民航處商討以政府大廈作無人機升降點，又指政府去年11月亦已向深圳提交建議的低空跨境物流路線，當局期望可從最近的深圳落實跨境貨物運送，再擴闊至大灣區。黃稱，現時兩地未有跨境低空經濟法規，兩地正研究應制定跨境法規，還是以行政措施推行，盼可愈快落實。