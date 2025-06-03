雷兆輝：三度出現鼻胃喉事故反映培訓需持續 事故檢討冀履行「平衡問責」 (20:27)

去年公立醫院發生多次醫療事故，醫管局早前表示首要需落實高層問責框架。醫管局今日見記者再交代多項檢討進度，醫管局質素及安全總監黃立己表示，具體的高層問責等制度，其中「管治及架構改革委員會」，會於本月大會通過問責的建議後，再向公眾解釋。另一個委員會早前提出31項建議，並於本月落實，黃立己指日後就事故作出界定後，各主管需接受一定培訓，人力資源部亦需參與，以履行事故的「公正文化」。

委員會成員、本身是醫生雷兆輝表示，公立醫院需採「平行問責」制度，亦即個人、機構等需共同承擔責任，「不希望將責任放於一個同事上」。他表示，會責成質素安全部門與人事部溝通，就事故「判刑」達成共識。雷表示外國有清晰機制，例如以「決策樹」(decision tree)界定事故責任。他舉例，例如即時呈報並承擔責任的醫護人員，可以留下紀錄，如發現事故其他醫護亦可犯該錯誤，就非應由該醫護負責。

聯合醫院上月底再發生置入鼻胃喉醫療事故，為近兩年第三宗相關事故。早前醫管局已就鼻胃喉作培訓，被問到委員會是否能有效發揮作用。雷兆輝表示，鼻胃喉置換是複雜程序，培訓工作需持續進行。他強調培訓是漫長過程，本港事故發生率已較其他地區低，但仍然需持續改進。