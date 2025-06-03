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雷兆輝：三度出現鼻胃喉事故反映培訓需持續 事故檢討冀履行「平衡問責」 (20:27)

醫管局指「管治及架構改革委員會」本月就高層問責建議向公眾公布。至於另一個檢討醫療事故的「系統管理檢討委員會」本月亦全面落實31項建議。檢討委員會成員雷兆輝指，責成人事部等部門按事故程度劃分責任，並需「平衡問責」，非僅由個人或機構承擔。他亦回應兩年內三度生鼻胃喉事故，指反映醫護培訓需持續進行。

去年公立醫院發生多次醫療事故醫管局早前表示首要需落實高層問責框架。醫管局今日見記者再交代多項檢討進度，醫管局質素及安全總監黃立己表示，具體的高層問責等制度，其中「管治及架構改革委員會」，會於本月大會通過問責的建議後，再向公眾解釋。另一個委員會早前提出31項建議，並於本月落實，黃立己指日後就事故作出界定後，各主管需接受一定培訓，人力資源部亦需參與，以履行事故的「公正文化」。

委員會成員、本身是醫生雷兆輝表示，公立醫院需採「平行問責」制度，亦即個人、機構等需共同承擔責任，「不希望將責任放於一個同事上」。他表示，會責成質素安全部門與人事部溝通，就事故「判刑」達成共識。雷表示外國有清晰機制，例如以「決策樹」(decision  tree)界定事故責任。他舉例，例如即時呈報並承擔責任的醫護人員，可以留下紀錄，如發現事故其他醫護亦可犯該錯誤，就非應由該醫護負責。

聯合醫院上月底再發生置入鼻胃喉醫療事故，為近兩年第三宗相關事故。早前醫管局已就鼻胃喉作培訓，被問到委員會是否能有效發揮作用。雷兆輝表示，鼻胃喉置換是複雜程序，培訓工作需持續進行。他強調培訓是漫長過程，本港事故發生率已較其他地區低，但仍然需持續改進。

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