海事處前驗船督察稱水密門非船體結構　驗船時毋須記錄不設水密門 (18:38)

在死因研訊主任李希哲詢問下，馮偉文供稱，曾於1995年檢驗當時屬新船的「南丫四號」的內部結構，他不記得檢驗環境是否昏暗，但光線足以讓他作檢查，「如果唔係好危險」。

李希哲關注，當時「南丫四號」是否設有「水密門」？馮說，「太過耐呢，我唔記得咗有冇呢樣嘢」，同時稱船隻在內部結構檢查階段，一般不會裝設「水密門」，以免妨礙工程工具或物料進出船隻。馮又指，當時他不需要就「南丫四號」沒裝設「水密門」作紀錄，讓之後負責檢驗的同事跟進，因為「水密門」不涉及船體結構。

李希哲追問，若馮把「南丫四號」沒裝設「水密門」列為未完成檢驗的項目，是否可讓之後檢驗的同事「特別注重返」？馮明言不同意，強調每個檢驗項目「好細分」，並具獨立性，「如果咁講法，變咗前面啲人就要寫好多嘢」。馮另供稱，海事處可在船廠提出的時段或最後檢驗階段檢查「水密門」。

於代表家屬的大律師譚俊傑詢問下，馮偉文供稱，「南丫四號」的新船最後檢驗，由另一前高級驗船督察余極全進行，他不記得曾否問余有否檢驗「水密門」。馮又指，余「冇寫低話冇驗」，「如果佢冇寫低有任何嘢，即係代表個檢驗佢滿意」。聆訊明續。