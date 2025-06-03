國際旅遊展下周四會展開鑼約500展商　料7500買家及專業觀衆入場 (18:06)

被列為盛事之一的香港國際旅遊展將於本月12至15日在灣仔會展舉行，吸引約500間來自約60個國家或地區的展商參加，當中八成來自境外及海外。主辦單位匯眾董事總經理湯錦成表示，預計吸引7500名買家及專業觀眾入場，為拓展年輕遊客及家長群，今屆展覽新設親子遊主題，大會邀請多位「旅遊小達人」穿著民族服裝行 Catwalk，展前及現場投票選出人氣小達人，同場加推多項親子旅遊活動，例如鬥快執行李比賽、攞住ITE護照尋找不同蓋章點，完成後可領小禮品。
旅議會總幹事楊淑芬提到，本港首4個月入境旅客逾1600萬人次，較去年同期升近一成，當中內地旅客佔73%，升幅近8%；非內地旅客升幅達約16%。她說，一連3天端午節假期有45萬訪港旅客，反映香港仍然是很多旅客的首選旅遊目的地。
國家文化和旅遊部駐港澳專責機構亞洲旅遊交流中心於今屆展覽組織來自內地17個省的文旅部門組團參展，中心主任助理程瑞山表示，此次內地集中展區面積達840平方米，展區以大熊貓為核心造型亮點，展區設計了模擬海洋公園大熊貓居住環境的合照互動區，供入場人士「打卡」拍照，另設扭蛋機、「搶包山」及大熊貓掌印計數板等遊戲互動區。
展覽首兩天專業日，後兩天為公眾日，首日及第二日上午需註冊，其餘日子各界人士可以電子付費入場。