國際旅遊展下周四會展開鑼約500展商　料7500買家及專業觀衆入場 (18:06)

被列為盛事之一的香港國際旅遊展將於本月12至15日在灣仔會展舉行，吸引約500間來自約60個國家或地區的展商參加，當中八成來自境外及海外。主辦單位匯眾董事總經理湯錦成表示，預計吸引7500名買家及專業觀眾入場，為拓展年輕遊客及家長群，今屆展覽新設親子遊主題，大會邀請多位「旅遊小達人」穿著民族服裝行 Catwalk，展前及現場投票選出人氣小達人，同場加推多項親子旅遊活動，例如鬥快執行李比賽、攞住ITE護照尋找不同蓋章點，完成後可領小禮品。