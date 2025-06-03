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警隊新通訊系統取消招標稱涉國安考慮　鄧炳強指部分支援現有通訊系統產品和技術被禁輸往本港 (17:20)

保安局建議斥資約20億元，興建新一代「通訊系統的基礎設施」，以5G網絡取代TETRA系統，料2027年中起分階段運作。保安局長鄧炳強今（4日）指，目前系統保養合約將於2027年屆滿，隨新一代技術發展，提供相關產品及服務供應商減少；加上地緣政治關係越趨緊張，部分支援TETRA產品及技術被禁輸出至本港，不能再用。警方將取消招標、改為直接物色穩妥和符合要求的服務供應商。鄧解釋，招標不能排除某種型號或產品，做法基於國安考慮，確保供應鏈穩定性，及增強保障系統長期安全和可用性。

警方目前「指揮及控制通訊系統」，自2004年起採用數碼集群無線電技術（TETRA），作為系統的流動通訊傳輸技術。立法會保安事務委員會會議今（3日）舉行，鄧炳強稱，窄頻寬不能追上現今警政要求，單靠語音及簡短文字訊息，傳達現場情况及執勤訊息較零散，指揮官未能全面掌握現場情况，限制即時應變。他指通訊辦已預留適合用作公共安全的700兆赫頻譜作應用基礎，加上新系統能實時傳遞聲、影、畫等，傳遞訊息更快，減低延誤，亦方便前線處理市民提供資訊，故現時是「最佳時機」。

局方兩年前預計項目非經常性開支約52億元，今次下調至約20億元，減幅逾六成。鄧炳強指，考慮到公共財政挑戰，在不影響行動效率下，盡量降低整體成本。他指，當局採用天線增強技術，提高發射及接收距離，增大基站覆蓋範圍及通訊容量，減少興建基站；並與營運商共享部分基站設備及頻率，以減少重覆覆蓋。他又指，警方簡化系統設計，舉例將原本需要建設兩組硬件，供不同用戶群使用，改為一套有內置「防火牆」分隔的硬件，降低開發與維護費用。

鄧炳強又指，現時5G及相關設備相當成熟，普及化令價錢下調；而全球執法機構的關鍵通訊服務相繼採取，引述其他地區斥資興建類似系統的成本，舉例2015年英國斥資約952億元；2017年法國斥資約61億元，但數字未包括基站興建；而2018年南韓斥資約84億元。

經民聯立法會議員陸瀚民提到，黎巴嫩傳呼機及對講機今年9月發生集體連環爆炸，涉事武裝組織花約10年步署，認為「防人之心必須有」，否則地緣政治導致的後果可很「災難性」，關注局方如何確保有效審查項目供應商的背景。鄧指，局方考慮公司背景會否受外部勢力影響，及使用器材可靠程度，避免出現「安裝某部件導致若干年後發生事情」；建造過程亦會有涉及國安的監測，確保安裝及器材均符合國安要求。

至於日後涉及國安和地緣政治的採購會否採用更多直接購買方式，鄧指「國安考量必須有，但是否每個採購都要有國安考量就未必」，舉例警方採購「鉛筆、間尺」，若不會影響安全，維持採用以往方式採購。

相關字詞﹕保安局 鄧炳強 通訊系統 編輯推介

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