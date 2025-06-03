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曾任李小龍替身男子因養狗問題遭室友點火焚身　被告否認控罪 (16:33)

曾擔任已故影星李小龍的替身演員、特技演員陳一言（又名陳一燕）於2021年遭人淋易燃液後點火焚身。事後一名六旬漢被控企圖謀殺及有意圖而縱火等共4罪，他否認控罪，今日（3日）在高院受審。控方於開案陳辭提及，被告與事主同屋共住，惟兩人日漸交惡，並在案發前因為養狗問題而爭拗。事主及時澆水自救，但上身多處已被燒傷。

被告孫崗旦（67歲）被控於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村某寮屋企圖謀殺陳一燕，以及縱火燒毁寮屋，意圖損壞該財產及危害陳一燕的生命。被告另面對各一項有意圖而導致身體受嚴重傷害及有意圖而縱火罪，作為前述兩罪的交替控罪。

控方讀出開案陳辭，指案發前數年，被告容許事主搬入其寮屋同住。兩人各自養狗，後來雙方關係交惡，被告要求事主遷出，但事主拒絕。案發當日，兩人因為養狗問題而爭拗，其後被告向事主淋潑易燃液及點火，事主將水倒在身上後成功將火滅熄。被告又點燃事主散落在屋內的個人物品，火勢蔓延，兩人紛紛逃出寮屋。

不久後，消防隊及警察到場。被告被捕後返警署內受查，在警誡下稱沒有點火，指火勢突然出現，相信或因屋內電力短路引致起火；事主則在案發後送往伊利沙伯醫院，身體超過三成面積燒傷，警方亦檢取事主被燒的衣物，經化驗後發現有易燃液成分。審訊明續。

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