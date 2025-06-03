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蔡天鳳母稱女兒改嫁後聘前家姑凑孫　月付5萬至數十萬元　質疑「有錢就錫孫」 (13:58)

28歲女子蔡天鳳前年疑遭謀殺碎屍，其前夫鄺港智一家被捕，前家姑李瑞香被控妨礙司法公正罪受審。蔡天鳳的母親張燕花今（3日）在區院續接受辯方盤問時，稱李就鄺港智被調查一事致電她，但她沒按對方的指示向警方說謊，更把通話錄音。張指，蔡在與譚仔創辦人兒子「結婚」後，每月最​少付5萬元薪金聘請李照顧孫兒，「（蔡）嫁咗譚仔之後有錢（李）就錫（孫兒）喇」。

被告李瑞香（63歲，退休人士）被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。辯方大律師陳慕賢盤問張燕花時，提及李瑞香2023年2月23日就鄺港智被調查一事與張通電話，並問張是否有因為李的說話而對警方說謊。張回答說沒有，她對警方說實話，心態是要配合警方。張稱她沒把通話錄音的習慣，但她當天把與李之間的通話錄音，因為鄺家人不關心女兒蔡天鳳失蹤的事，她對此感可疑。

張指，李瑞香說過她因炒股票破產，而李只會在有錢收時才照顧一對孫子女、「冇錢就冇可能湊㗎」。張稱蔡2015年起與譚仔創辦人的兒子譚方駿在一起，此後蔡每月付薪金聘請李照顧孫兒，有時達十幾二十萬元，但最少都有5萬元，有時連同其他生活費在內，金額高達40萬元。張說：「（蔡）嫁咗譚仔之後有錢（李）就錫（孫兒）喇。」惟張認為李只疼愛孫子，不愛孫女，更指李把孫女「又困廁所又大大聲鬧家嘈屋閉」，不把孫女當人看待。

辯方問蔡與譚方駿「結婚」時，向張支付多少禮金。法官陳廣池稱辯方的問題奇怪且與案情無關。陳官提醒，提問目的「唔係套取一啲有啲人認為有興趣嘅資料」。辯方又問，鄺港智平時是否曾買東西送給張。陳官問辯方是否想藉此指出鄺為人孝順，但稱「有機心嘅人，孝順同機心可以撈埋一齊講」。張指鄺在節日時會送上鮮花，所以她不反對鄺孝順的說法。

根據控方開案陳辭，譚方駿被指為蔡天鳳的伴侶。

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