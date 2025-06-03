首季網絡保安事故按年升六成七　網絡安全事故協調中心料騙徒利用AI增騙案頻率 (13:56)

生產力局網絡安全及數碼轉型部總經理陳仲文表示，網絡釣魚宗數在2024年急升的原因，或與生成式人工智能軟件在近年興起有關。騙徒利用人工智能軟件生成詐騙短訊，製作短訊需時較以往短，而且像真度較高，導致保安事故增加。

陳仲文提醒，騙徒經常利用熱門話題詐騙，誘使受害人主動點擊超連結至假冒網站。他表示，早前「易通行」推出時，有騙徒假扮「易通行」，發出附有超連結至其他假冒網站的詐騙短訊，試圖欺騙收件人付款。亦有騙徒偽裝人工智能網站DeepSeek，企圖利用市民好奇心態，欺騙受害者付款訂閱，並取得其信用卡資料。

隨着警方在6月15日起，以電子方式發出交通違例告票，中心預測電子告票可能成為下一波詐騙幌子，市民一旦點擊連結假冒短訊的連結，可能會被植入電腦病毒，或被取得個人資料。陳仲文提醒，真正的電子告票短訊名稱為「#HKFP-eTT」，不會附有超連結，電子告票的網站域名結尾則為「.gov.hk」。對於所有可疑的訊息或付款要求，市民應保持警覺。