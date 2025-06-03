警續查沙田第一城恒生劫案　曾派飛虎隊　料49歲疑匪潛逃內地 (10:57)

【10:57更新】沙田置富第一城商場恒生銀行昨日（2日）發生劫案。一名男子昨午進入銀行，待接近關門時間時，突亮刀挾持一名女職員，在櫃枱掠走共約38萬元現金後逃去。遭挾持女職員受傷，由救護車送院治理。警方一度在附近一帶搜捕疑匪，暫未有人被捕。據悉，大批探員曾封鎖沙田第一城近50座位置搜查，並借用單位監視，飛虎隊亦奉召到場協助。

警方經調查後鎖定並追緝一名49歲本地男子，他身高約1.7米，案發時身穿白色上衣、黑色褲、白色鞋、黑色帽及藍色口罩。案件交由新界南總區重案組接手調查。消息指，疑匪已潛逃內地。

據了解，賊人進入銀行逗留約15分鐘至接近關門時，突從白色紙袋取出利刀，從後箍住女職員，並以利刀架在其頸部位置，挾持她先後在兩櫃枱掠去現金，其後將利刀、現金放回紙袋後逃去。據悉，大批戴防暴頭盔及穿戰術背心的警員昨晚封鎖第一城50座附近道路，搜查在逃的賊人，亦曾向居民借用單位作監視，飛虎隊亦奉召到場協助。銀行經初步點算合共損失約38.2萬元現金，包括人民幣、港幣及美金。

遇劫恒生銀行分行今日（3日）如常營業。銀行與商場於劫案發生後加強保安。

被挾持的35歲姓方女職員頸部近喉嚨位置被鎅傷，事後清醒由同事及警方陪同送院。警方昨午5時許接獲報案，指賊人闖入第一城商場恒生銀行分行，以一柄約30厘米長的餐刀挾持女職員，掠走現金後逃去。接報到場警員臨時封鎖銀行，並翻查附近一帶閉路電視片段，於賊人可能逃走的路線兜截。