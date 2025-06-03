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沙田刀匪挾持職員行劫　恒生第一城分行損失約37萬現金 (00:40)

沙田置富第一城商場恒生銀行昨日（2日）發生劫案。一名男子，昨午進入銀行，待接近關門時間，突亮刀挾持一名女職員，在櫃枱掠走共約37萬元現金後逃去。遭挾持女職員受傷，由救護車送院治理。警方接報到場在附近一帶搜捕可疑人，暫時沒有人被捕。據悉，大批探員曾封鎖第一城近50座搜查賊人蹤影，並借用單位作監視，飛虎隊亦奉召到場協助。

被挾持的女職員，頸部近喉嚨位置被鎅傷清醒，事後由同事及警方陪同送院治理。警方昨午5時許接獲報案，指賊人闖入第一城商場恒生銀行分行，以利刀挾持女職員，掠走現金後逃去。接報到場警員臨時封鎖銀行，並翻查附近一帶閉路電視片段，於賊人可能逃走的路線兜截。銀行經初步點算合共損失約37萬元現金，包括人民幣、港幣及美金。警方正追緝涉案男子，當時穿白色T恤，黑褲，白色鞋，戴口罩及深色鴨舌帽。

據了解，賊人進入銀行逗留約15分鐘至接近關門時，突從白色紙袋取出一柄約7寸長利刀，從後箍住女職員，並以利刀架在其頸部位置，挾持她先後在兩櫃枱掠去現金，其後將利刀、現金放回紙袋後逃去。據悉，大批戴防暴頭盔及穿戰術背心的警員昨晚封鎖第一城50座附近道路，搜查在逃的賊人，亦曾向居民借用單位作監視，飛虎隊亦奉召到場協助。

相關字詞﹕編輯推介 行劫 恒生銀行

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