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環團促撤回擬議生態片區住宅規劃　發展局：適量私人住宅可與周邊環境協調 (22:45)

‬‭綠‬‭色‬‭和‬‭平‬‭聯‬‭同‬‭本‬‭土‬‭研‬‭究社發現南大嶼及尖鼻嘴、流浮山、白泥一帶具生態價值土地遭人為破壞，促政府檢討「生態旅遊」發展計劃及撤回住宅規劃。發展局今日（2日）於社交平台Facebook表示，除經濟層面考量，適量的私人住宅有助旅遊區內的零售、餐飲等設施營運，並與周邊環境可以協調融合，兩者並不排斥，又指政府稍後亦會就流浮山、尖鼻嘴及白泥一帶的發展進行全面的環境影響評估。

發展局早前推出3個生態旅遊片區，包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻嘴與白泥，正邀市場提交意向書。發展局指，推動生態旅遊發展，生態保育必然是優先考慮，例如尖鼻嘴及白泥通過研究，確立生態價值較高的海岸地區及周邊的緩衝區，當局建議在后海灣沿岸設立約10公里長的「海岸保護公園」，以加強保護有關生態；在生態價值較低的地帶，包括一些現存的棕地，則建議適度的旅遊及相關發展。

發展局稱，就流浮山、尖鼻嘴及白泥和南大嶼一帶出現的違例發展，規劃署已採取適當的執行管制行動，嚴肅處理；南大嶼方面，該區於2023年9月才納入「受規管地區」範圍，根據《城市規劃條例》的規定，在相關「關鍵日期前 」（即2022年12月9日前）已存在的用途，並不構成任何違例發展；而在其後才出現的違例發展，規劃署會進行調查， 並採取適當的執行管制行動。

相關字詞﹕編輯推介 發展局 生態旅遊 尖鼻嘴 白泥 南大嶼

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