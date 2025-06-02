環團促撤回擬議生態片區住宅規劃　發展局：適量私人住宅可與周邊環境協調 (22:45)

發展局早前推出3個生態旅遊片區，包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻嘴與白泥，正邀市場提交意向書。發展局指，推動生態旅遊發展，生態保育必然是優先考慮，例如尖鼻嘴及白泥通過研究，確立生態價值較高的海岸地區及周邊的緩衝區，當局建議在后海灣沿岸設立約10公里長的「海岸保護公園」，以加強保護有關生態；在生態價值較低的地帶，包括一些現存的棕地，則建議適度的旅遊及相關發展。

發展局稱，就流浮山、尖鼻嘴及白泥和南大嶼一帶出現的違例發展，規劃署已採取適當的執行管制行動，嚴肅處理；南大嶼方面，該區於2023年9月才納入「受規管地區」範圍，根據《城市規劃條例》的規定，在相關「關鍵日期前 」（即2022年12月9日前）已存在的用途，並不構成任何違例發展；而在其後才出現的違例發展，規劃署會進行調查， 並採取適當的執行管制行動。