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城大23歲交換生台灣綠島浮潛失蹤 家人籲日本合作救援 城大指提供可行支援 (22:08)

一名23歲墨西哥男子Diego Dorantes Sanchez上周五（30日）於台灣綠島大白沙海灘浮潛時失蹤，據悉失蹤者為城大交流生。其親友在社交平台指，推算男子目前疑漂流至日本沖繩縣的八重山群島，尤其是與那國島及石垣島，促請台灣當局與日本相關部門聯繫，請求國際搜救 (SAR) 行動，家人正待日本當局回覆。

城大回覆指，得悉事故後，已第一時間通知其家屬、該交換生所屬的大學和駐當地領事館，提供一切切實可行的援助。城大指會繼續與其親友及家屬保持密切聯繫，跟進事件。

根據其親友在社交平台指，Diego身高約1.72米，深棕色皮膚、黑色短捲髮及背上有仙人掌紋身；他於5月30日下午1時左右在台灣綠島大白沙灘附近游泳時失蹤，失蹤時身穿黑色泳褲。親友近日在網路呼籲協助尋找並懸賞5萬美元，亦指日本海上保安廳（沖繩支廳）已確認知悉此事，惟未有台灣當局正式請求搜救則無法執行，促台灣當局與日本相關部門聯繫，請求國際搜救 （SAR）行動。

親友呼籲，任何人如有該失蹤男子消息，請致電+852 56061650（Josephine Poon）或+886 919 204 138‬，或電郵至buscandoadiegodorantes@gmail.com。

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