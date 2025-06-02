醫衛局稱盡早禁向18歲或以下人士提供煙草　議員不滿當局會上欠回應、會後出聲明 (19:00)

於今日《控煙法例修訂條例草案》會議上，選委界議員陳凱欣關注，向18歲以下人士提供煙草產品上分為兩級制，提供19支煙草產品以下被視為「情節輕微」。醫衛局副秘書長李力綱解釋，該做法是指案情「比較簡單」，相信3000元罰款亦有一定阻嚇力。陳續關注，部分半開放地方，如長沙灣萬事達廣場、荃灣南豐中心、沙田好運中心等，不少人聚眾吸煙，但現時不納入禁煙範圍當中。李夏茵指，局長有權力於較大吸煙區訂立禁煙範圍，相信可於這類地方起到效果。

立法會議員江玉歡關注，本港控煙政策相較其他國家的控煙程度。李夏茵指，控煙分為短、中及長期，最長達到10年，認為措施不算是很急進，舉例指法國希望於2032年成為無煙城市，「可能佢哋更加急進」，亦強調不同國家控煙做法難以直接類比。江玉歡亦表示，早前於會議質疑控煙「去得太盡」，並問及外國控煙情况，指當局翌日才發出聲明並非促進討論；李夏茵指歡迎討論，沒有於議會回應可能是因不夠時間，又指有責任對「媒體入面唔係好正確說話」發出聲明，就事實作澄清。

李夏茵又表示，去年控煙諮詢中收到約800份意見，贊成及反對的聲音都好「激烈」，兩者各佔一半，包括多個界別。批發及零售界議員邵家輝指當局常強調，9成市民支持控煙講法非正確，「9成支持只是(本身)支持控煙市民，而唔係香港市民，好多市民包容人哋食煙。」