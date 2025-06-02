五名蒙古籍扒手青衣落網 (18:48)

其中一宗案發生於上周六（5月31日），一名72歲男子在青衣城二期商場乘搭扶手電梯期間，他的背囊被人暗中打開，損失銀包及當中的現金、身分證、回鄉證及銀行卡等。警方翻查閉路電視片段，發現兩名涉案男子聯同另外兩男一女在案發前有可疑互動及分工，相信屬有組織的扒手集團。警方鎖定5人同住於青衣一間酒店，分別租用兩個房間。警方青衣特遣隊及葵青重案組於案發當晚在酒店內拘捕5人，檢獲案發時穿著的衣物、手機、八達通等，並於其中一被捕人斜孭袋內，發現一個名牌銀包及內有信用卡，經調查確定銀包屬於一名30歲男子，他於兩個星期前在屯門新墟街市被人扒竊。

警方發現會先安排「把風」成員負責暗中觀察目標，同時留意附近是否有保安員，另有人負責「掩護」並貼近事主，利用身體或者手上物品，例如頸巾、報紙、袋等遮擋事主視線及途人，製造「視覺盲點」，最後由其他成員落手，藉機快速打開事主背囊或手袋偷走銀包或貴重物品。警方指涉案扒手作案過程只需幾秒，手法非常純熟。

案件涉及7項罪行，包括「盜竊」、「串謀盜竊」及「違反逗留條件」。5名被捕人為非華裔遊客，據悉是蒙古籍，年齡介乎29至42歲，他們專揀選人流密集地區落手，目標多為長者。警方翻查記錄，其中一名被捕男子與早前尖沙嘴同類案件有關，顯示並非首次在港犯案。