59歲男子感染產志賀毒素大腸桿菌　未確定源頭 (18:28)

該名病人於4月28日起因急性神經系統疾病到將軍澳醫院急症室求診，同日被轉送廣華醫院神經外科病房留醫；他於5月9日出現出血性腹瀉，經治療後已於5月12日起舒緩，但因急性神經系統疾病而需繼續留院，目前情况穩定，其家居密切接觸者沒有出現病徵。

中心初步調查顯示，病人在潛伏期的初段曾經在社區進食，包括光顧食肆及在家中進食外購食物，向其同住家人了解相關食物及烹煮過程後，未有發現任何高風險因素。鑑於病人的部分潛伏期留院，為審慎起見，中心亦已到廣華醫院視察和調查感染源頭，同一病房留醫的其他病人和醫護人員均無出現相關病徵，全部醫護人員和病人的糞便樣本、病房的環境及營養製品樣本，均對產志賀毒素大腸桿菌呈陰性反應。

衛生防護中心說，2020年至2024年期間，每年錄得1至6宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，而今年首5個月共錄得兩宗個案，並無發現上升趨勢或不尋常的群組個案。中心稱，一般而言，產志賀毒素大腸桿菌感染多與進食或飲用受污染的食品或水有關，亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。