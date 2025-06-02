明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

59歲男子感染產志賀毒素大腸桿菌　未確定源頭 (18:28)

衛生防護中心今日（2日）公布，正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染散發個案，涉及一名59歲、過往健康良好的男子。中心初步調查認為，病人較大機會在社區受到感染，然而源頭未能確定。

該名病人於4月28日起因急性神經系統疾病到將軍澳醫院急症室求診，同日被轉送廣華醫院神經外科病房留醫；他於5月9日出現出血性腹瀉，經治療後已於5月12日起舒緩，但因急性神經系統疾病而需繼續留院，目前情况穩定，其家居密切接觸者沒有出現病徵。

中心初步調查顯示，病人在潛伏期的初段曾經在社區進食，包括光顧食肆及在家中進食外購食物，向其同住家人了解相關食物及烹煮過程後，未有發現任何高風險因素。鑑於病人的部分潛伏期留院，為審慎起見，中心亦已到廣華醫院視察和調查感染源頭，同一病房留醫的其他病人和醫護人員均無出現相關病徵，全部醫護人員和病人的糞便樣本、病房的環境及營養製品樣本，均對產志賀毒素大腸桿菌呈陰性反應。　　 

衛生防護中心說，2020年至2024年期間，每年錄得1至6宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，而今年首5個月共錄得兩宗個案，並無發現上升趨勢或不尋常的群組個案。中心稱，一般而言，產志賀毒素大腸桿菌感染多與進食或飲用受污染的食品或水有關，亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。

相關字詞﹕衛生防護中心 產志賀毒素大腸桿菌 編輯推介

上 / 下一篇新聞