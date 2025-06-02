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男子涉勒索及強姦性伴侶　控方指被告在關係破裂即後以事主照片威脅性交 (17:55)

一名35歲男子涉嫌多次勒索一名希望與他終止「性伴侶」關係的女子、威脅女方與他性交，及迫使女方轉帳4.9萬元。他被控共9項罪，包括3項勒索罪、3項盜竊罪、2項以威脅手段促使非法性行為罪，及一項強姦罪。他否認控罪，今日（2日）在高院開審。控方在開案陳辭提及，當被告獲悉事主有意結束關係時，揚言已聘用私家偵探調查事主的背景，並以公開X的照片為由勒索事主。

控方於開案陳辭指，被告黎逸邦（發案時32歲，下同）與事主X（25歲）於2021年7月經交友平台認識，兩人發展成性伴侶關係。至10月中旬，X有感被告時常要她先付飯錢及用她的名義訂酒店房，遂要求終止關係。惟被告卻回覆，他已找私家偵探調查X的背景，更稱手握X的照片，揚言要X「留意『連登』成人台」，令X相信為她的不雅照片。

被告遂以要「下返啖氣」為由，勒索X交出5萬元，否則將一個內載X照片的USB公開。被告聲稱只要X照做，5天後他會歸還5萬元及照片。X與被告討價還價後准扣除被告拖欠她約1000元飯錢，X先後向被告轉帳共4.9萬元，其間被告又稱「想發泄一下」，並以公開照片作脅，迫使X與他性交。

惟到約定歸還款項及照片當日，被告卻以不同藉口拖延，並再次威脅X與他性交。兩人在酒店房內性交後，被告要求X再陪伴他3個月，並需交出6萬元作為抵押，X不再相信被告，雙方爭拗期間，被告強姦X。3天後，被告勒索X以2萬元償回她的照片，最終X向社工求助及選擇報案。

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