警方與入境處荃灣掃黃拘45人 (17:20)

荃灣警區特別職務隊高級督察連曉媚指，行動於5月14至30日展開，荃灣警區特別職務隊聯同雜項調查隊、特遣隊及新界南機動部隊在流鶯黑點高調巡邏，同時派員「放蛇」在街頭、無牌按摩院或賣淫場所搜證，搗破多個懷疑用作非法賣淫的單位，並與入境處進行多次掃黃行動，打擊違反逗留條件人士。行動被捕的43名本地及內地女子年齡介乎25至59歲，兩名被捕的本地男子年齡則介乎47及55歲。警方指大部分被捕人無論持本港身分證或旅遊證件，均由同鄉、朋友或經網上群組介紹，教她們租用劏房單位或轉介房東以短租形式，租住套房作居住及賣淫用途。

連曉媚稱行動除針對非法提供性服務以外，亦針對業主，房東，中介人等。當中被捕兩男四女涉嫌作為無牌按摩院管理人，負責招聘及指使技師在場所內向客人提供非法性服務，並從中得益。另外，經警方長時間調查，鎖定一名本地女子，發現她將劏房以日租形式，出租予內地女子提供非法性服務，並提供潤滑劑、避孕套等賣淫工具，以及充當「睇水」，助性工作者在公眾地方兜搭客人，該名被捕女子涉嫌租客等准許處所用作賣淫及依靠他人賣淫的收入為生。

荃灣警區行動主任總督察香子健表示，區內非法色情行業營運模式主要分為三類，包括性工作者直接向業主或以租上租形式租用單位後，於公眾地方拉客，其後帶到單位提供性服務、另在違反逗留條件情况下租用單位從事一樓一提供非法性服務、或以按摩師身分提供非法按摩或性服務。