昂坪360下周二起加價　平均加幅6.2%　港人8月底前可續享原價 (17:07)

成人來回標準及水晶車廂門票，分別由現時的270元及350元，調整至295元及365元；小童來回標準及水晶車廂門票，則分別由現時的135元及215元，加至150元及220元。「360成人全年通」價格亦於同日起由595元調整至620元。

另外，昂坪360會由6月10日推出全新票種「360長者全年通」及「360小童全年通」，價錢分別為320元及295元，持票者可於購買日起計365天內，無限次搭乘昂坪纜車的標準車廂，並享有昂坪360紀念品店及昂坪市集精選商店折扣優惠。