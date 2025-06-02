昂坪360下周二起加價　平均加幅6.2%　港人8月底前可續享原價 (17:07)

昂坪360將於下周二（10日）起加價，整體票價的加權平均加幅為6.2%，其中長者門票票價維持不變。昂坪360將推出港人專享優惠，香港居民在8月31日或之前，於東涌或昂坪纜車站購買門票維持原價，另外亦推出生日優惠。
成人來回標準及水晶車廂門票，分別由現時的270元及350元，調整至295元及365元；小童來回標準及水晶車廂門票，則分別由現時的135元及215元，加至150元及220元。「360成人全年通」價格亦於同日起由595元調整至620元。
另外，昂坪360會由6月10日推出全新票種「360長者全年通」及「360小童全年通」，價錢分別為320元及295元，持票者可於購買日起計365天內，無限次搭乘昂坪纜車的標準車廂，並享有昂坪360紀念品店及昂坪市集精選商店折扣優惠。
昂坪360新價格（6月10日起生效） 門票類型 新價格（$） 原價（$） 成人 來回（標準） 295 270 單程（標準） 205 195 來回（水晶） 365 350 單程（水晶） 240 235 來回（全景及標準） 420 395 單程（全景） 330 320 小童 來回（標準） 150 135 單程（標準） 100 95 來回（水晶） 220 215 單程（水晶） 135 135 來回（全景及標準） 275 260 單程（全景） 225 220 資料來源：昂坪360