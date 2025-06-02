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昂坪360下周二起加價　平均加幅6.2%　港人8月底前可續享原價 (17:07)

昂坪360將於下周二（10日）起加價，整體票價的加權平均加幅為6.2%，其中長者門票票價維持不變。昂坪360將推出港人專享優惠，香港居民在8月31日或之前，於東涌或昂坪纜車站購買門票維持原價，另外亦推出生日優惠。

成人來回標準及水晶車廂門票，分別由現時的270元及350元，調整至295元及365元；小童來回標準及水晶車廂門票，則分別由現時的135元及215元，加至150元及220元。「360成人全年通」價格亦於同日起由595元調整至620元。

另外，昂坪360會由6月10日推出全新票種「360長者全年通」及「360小童全年通」，價錢分別為320元及295元，持票者可於購買日起計365天內，無限次搭乘昂坪纜車的標準車廂，並享有昂坪360紀念品店及昂坪市集精選商店折扣優惠。

昂坪360新價格（6月10日起生效）
門票類型新價格（$）原價（$）
成人
來回（標準）295270
單程（標準）205195
來回（水晶）365350
單程（水晶）240235
來回（全景及標準）420395
單程（全景）330320
小童
來回（標準）150135
單程（標準）10095
來回（水晶）220215
單程（水晶）135135
來回（全景及標準）275260
單程（全景）225220
資料來源：昂坪360

 

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