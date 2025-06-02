本地插畫家參展遇舉報　警到場調查拍攝畫作　警稱按證據及實際需要依法跟進 (17:04)

香港插畫及文創展上月底於灣仔會展舉行，有參展的本地插畫家近日於社交平台撰文表示，首日參展期間，有警員稱接到市民報警到場調查，並在其攤檔拍攝所有畫作供國安作記錄。該插畫家指事件與主辦方無關，已決定「先行告退」不參與展覽。警方回覆確認當日接獲報案，並派員到場進行調查，會按證據、實際情況及案情需要作出跟進調查和行動，依法處理。

阿強以文字回覆本報，其作品屬社會插畫，並非以政治為題材。

本地插畫家阿強於社交平台撰文，提到5月31日參與於灣仔會展舉行的香港插畫及文創展期間，有警員約於下午5時到場調查，稱「接到熱心市民報警」，並於其攤檔內拍攝所有畫作供國安作記錄。