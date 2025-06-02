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本地插畫家參展遇舉報　警到場調查拍攝畫作　警稱按證據及實際需要依法跟進 (17:04)

香港插畫及文創展上月底於灣仔會展舉行，有參展的本地插畫家近日於社交平台撰文表示，首日參展期間，有警員稱接到市民報警到場調查，並在其攤檔拍攝所有畫作供國安作記錄。該插畫家指事件與主辦方無關，已決定「先行告退」不參與展覽。警方回覆確認當日接獲報案，並派員到場進行調查，會按證據、實際情況及案情需要作出跟進調查和行動，依法處理。

阿強以文字回覆本報，其作品屬社會插畫，並非以政治為題材。

本地插畫家阿強於社交平台撰文，提到5月31日參與於灣仔會展舉行的香港插畫及文創展期間，有警員約於下午5時到場調查，稱「接到熱心市民報警」，並於其攤檔內拍攝所有畫作供國安作記錄。

阿強在文中指，其創作有從報章抄錄的新聞內容、就本地電影及生活趣事的分享，並無任何分裂或煽動意圖。據其於社交平台分享的作品，作品包括社區景緻繪畫、日曆、信紙、繪本、手繪報紙等。

阿強稱事件與展覽主辦方無關，為附近檔主及主辦方帶來麻煩感抱歉，決定「先行告退」，不繼續參展，續感謝他人喜歡其作品，並希望香港可以繼續讓他「畫下公仔」。

警方回覆本報指，5月31日接獲報案，並派員到場進行調查，續稱會按證據、實際情況及案情需要作出跟進調查和行動，依法處理。

相關字詞﹕阿強 國安法 香港插畫及文創展 編輯推介

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