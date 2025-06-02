涉收100萬元助工程商獲三跑分判合約　機管局前總經理殷國強等3人不認罪 (16:37)

3名被告殷國強（62歲、機管局前總經理）、李錦安（62歲、工程公司董事）及屈紀章（56歲、總經理）。

控方開案陳辭指，殷國強為時任機管局飛行區基建工程總經理、次被告李錦安為「多金鋼」的創辦人、第三被告屈紀章為鋼鐵供應商「日鉄物產（香港）有限公司」職員，該公司被指跟「多金鋼」有合作關係。控方另提到，本案共謀者、獲免予起訴的時任「多金鋼」業務發展總監蕭新衍，將以控方證人身份作供。

控方稱，大約在2020年10月中，在殷國強的安排下，李錦安、屈紀章、機管局人員及工程總承建商代表等，在涉案工地辦公室會面，各在會上同意由「多金鋼」提前準備涉案安裝「臨時鋼平台」的工程。控方謂，同年11月，工程總總承建商正式邀請「多金鋼」就工程提交標書，其後「多金鋼」中標，最終工程涉及「多金鋼」的部分在2021年5月完工，「多金鋼」獲承建商支付約3900萬工程費用。

控方指出，在2020年11月，蕭新衍、李錦安及屈紀章曾商討應否就涉案工程向殷國強分錢，當時李同意預留300萬分給蕭、屈和殷；之後蕭親口告知殷「嗰單嘢」會有300萬元分給三人，殷聞言後給予類似「哦」的回應。控方表示，殷最終獲李錦安給予約100萬元報酬，蕭及屈則分別獲97.5萬元。控方透露，蕭、李和屈在曾在WeChat討論分錢，有關信息以「蘋果」代表金錢。